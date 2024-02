Hechos inéditos en la Corte

El ministro Alberto Pérez Dayán estrenó el voto de calidad como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que nunca se había aplicado en votaciones anteriores. Dicen que el interés tiene pies, pues así benefició a las empresas que impugnan la Ley de la Industria Eléctrica al ampararlas. ¿No será que este asunto generó cortocircuito?

Las chicanas

Y hablando de la Corte en el mismo proceso, resulta que la Sener presentó una recusación contra el ministro Javier Laynez, y para no abrir el expediente de recusación, en respuesta, el ministro Laynez aplicó una chicana al declararse impedido para conocer un asunto energético. Y, para rematar, al no tener la votación mayoritaria, el ministro Alberto Pérez Dayán no se quedó atrás y aplicó otra chicana más, ejerciendo su voto de calidad. Y, encima de todo, le dieron efectos generales a un amparo con sólo dos votos de los ministros ¿Cuántos intereses hay?

La multa de Morena

Con el ojo cuadrado se quedaron muchos de los que hasta hace poco afirmaban que el Tribunal Electoral estaba cooptado por Morena. Justo ayer, por unanimidad, este órgano judicial confirmó la megamulta por más de 62 millones de pesos que el INE impuso en diciembre pasado a ese partido. El fallo provocó el enojo del dirigente, Mario Delgado, quien calificó esta decisión como ridícula, ilegal y de carácter político.

Más renuncias al PRI de Alito

Mientras unos llegan otros se van. Un día después de que Xóchitl Gálvez asegurara que “los malos priistas ya se fueron”, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, renunció al tricolor, tras 40 años de militancia. “Me avergüenzo de un PRI envuelto en confrontaciones internas. No acepto un PRI dividido y despreciado”, dijo el guerrerense. Reveló que desde hace un año analizaba separarse del partido, luego de las decisiones “unilaterales y de exclusión” por parte de Alito Moreno.

Arropan a Eduardo Ramírez

Punto a su favor se anotó Eduardo Ramírez por haber sacado tersa la última plenaria del sexenio que realizaron los senadores morenistas este miércoles, lo que le valió el reconocimiento de parte de sus compañeros y de otros liderazgos del movimiento de transformación, como Claudia Sheinbaum, que lo arropó en la apertura de la misma reunión en la que la bancada afinó la agenda legislativa que planteará en el periodo de sesiones que inicia hoy. Otras asistencias que muestran la aprobación que en su partido y desde el Poder Ejecutivo se le tiene al trabajo del Jaguar Negro son las de las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quienes, al igual que las titulares de Bienestar y Sedatu, también tomaron parte en el encuentro. El chiapaneco salió fortalecido, en vísperas de que se despida del Senado para ir por la gubernatura de su estado.

La mano de Layda

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se quiere mostrar comprometida con el triunfo de la ‘4T’, pues, además de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum, ha operado en favor de algunos abanderados guindas en los estados. Por ejemplo, no sólo ha utilizado su Martes del Jaguar para emprender una batalla contra el candidato panista en Yucatán, sino que envió refuerzos para impulsar al morenista Joaquín Huacho Díaz Mena. Por aquellas tierras se ha visto a su estratega político Gerardo Sánchez, quien habría llegado para orientar la campaña a la gubernatura que, por cierto, conducían excolaboradores de la exmandataria Ivonne Ortega.