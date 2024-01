Diputados de la ‘4T’ no votaráncomo ‘autómatas’… dicen

Los diputados federales de la autollamada ‘4T’ andarán “distraídos”, pero no son “autómatas” ni se puede decir que van a aprobar la iniciativa presidencial de desaparecer todos los órganos autónomos. Así se refirió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, de Morena, al deslizar en los pasillos de San Lázaro que “no se puede decir que se va a aprobar o no, porque sencillamente no se conoce aún la propuesta”. Insistió en que no se sabe bien a bien lo que contendrá, porque hay órganos, como el INE, el Banco de México o el INEGI, “que ni pensar siquiera que se les desaparezca”. Ya veremos.

Todos los recursos van paralas campañas

En la Cámara de Diputados, los partidos ya ni disimulan. Nos cuentan que, “como todo el recurso va para las campañas”, coincidentemente todas sus reuniones plenarias –previas al arranque de su último periodo ordinario de sesiones, del 1 de febrero al 30 de abril– se realizarán en la Ciudad de México. “Ahora no habrá playas, lugares turísticos ni nada”, aseguran. En PAN, PRI, PRD y Morena anticiparon que se quedarán en las sedes nacionales de sus partidos y en el Palacio de San Lázaro para plantear y definir, a finales de este mes, sus respectivas agendas legislativas finales de la actual 65A Legislatura.

A explicar las pifias de la FGR

Luego de concluir una gira por el Bajío, el presidente López Obrador se reunió con las autoridades involucradas en el caso Ayotzinapa, ante la decisión de que los militares detenidos por el mismo sigan su proceso en libertad. Sin embargo, no quiso hablar de ese tema en la rueda de prensa. “Mañana, mañana hablamos de eso…”, dijo. Sería bueno que invitara a Palacio Nacional al fiscal Alejandro Gertz, para que explique el asunto.

Samuel y la falta de conciencia al conducir

Que alguien le avise al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que es ilegal (y peligroso) usar el celular cuando va manejando. Lo peor es que lo saca para hacer videos y subirlos a Instagram, con los que solito se echa de cabeza. Si ni él cumple con el reglamento de tránsito, ¿cómo le puede pedir a los ciudadanos que sí lo hagan?

Taddei, a postear

Después de 10 meses de estar en el cargo, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, por fin abrió su cuenta de X. A ver si desde esta trinchera pone un poco de sabor a la contienda electoral o se mantiene haciendo mutis, incluso ante amagos de desaparecer los organismos autónomos como el que representa.

¿De los errores se aprende?

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, mostró sus habilidades para escalar. En su pódcast, la exjefa de Gobierno mostró cómo escaló hasta la cima de 10 metros de altura en la Utopía Tezontli, en Iztapalapa. Mientras escalaba junto a Nancy Tapia, química y madre de familia, recogieron preguntas. Al responderlas, admitió que “siempre hay errores que uno cometió, pero te ayuda”.

Waldo vs. Colosio por el Senado

Reñida pinta en Nuevo León la competencia por el Senado, y es que todo indica que la disputa será entre el legislador local Waldo Fernández y el emecista Luis Donaldo Colosio, pues, si bien es cierto que para el segundo pesa el nombre de su padre y que sea su partido el que gobierne el estado, el primero tiene un capital político que incluye el respaldo de las bases guindas y de la abanderada presidencial morenista. Nos hacen ver quienes saben que, en los ciudadanos, ha quedado claro que Waldo es la carta con la que Morena jugará el todo por el todo. De ser así, todo indica que el juego será entre los dos, pero en un ambiente político nacional que favorece al morenista.