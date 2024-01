¿Venganza de Reyes?

Ayer, al asumir en pleno sus funciones como presidenta del TEPJF, Mónica Soto ofreció trabajar para mantener la unidad al interior de la institución. No es un ofrecimiento menor, si se toma en cuenta que llegó al cargo tras encabezar una revuelta contra su antecesor Reyes Rodríguez, iniciada con su ausencia y la de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes al informe del depuesto presidente ante la SCJN. Soto Fregoso encabezó ayer su primera sesión como presidenta del TEPJF, hubo invitados de honor, pero quien no asistió fue el magistrado Rodríguez. Oficialmente se dijo que su falta está justificada, pero no hubo detalles. ¿Venganza por la ausencia en su informe?

Fotogénica inauguración

A propósito de lo anterior, causó sorpresa en el Tribunal Electoral la presencia de más de 300 personas que asistieron a la sesión inaugural la magistrada Mónica Soto como presidenta. Juzgadores de tribunales locales y regionales, exmagistrados, organizaciones sociales y académicos arroparon a la nueva titular de la Sala Superior, quien tardó más de una hora en abandonar el salón de plenos entre fotos y saludos.

Meten “calzador” a campaña de Xóchitl

Entre críticas por su abandono y después de un tiempo de no acompañar a su candidata presidencial, ayer al fin aparecieron Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano para reforzar la campaña, meter el “calzador” y “dar la cara por Xóchitl Gálvez”. Hasta Jalisco acudieron los líderes del PRI, PAN y PRD. “Si ella da la cara por nosotros, nos corresponde dar la cara por Xóchitl”, admitió el priista y llamó “a militantes y simpatizantes de los tres partidos a dar la cara por ella”. “Sólo unidos en la coalición vamos a detener el deterioro que amenaza al país”, dijo Zambrano. A ver si no se mordieron la lengua.

Los migrantes y su bochornoso uso político

Duro le pegaron a Santiago Taboada y al PAN en redes, donde se difundieron imágenes de migrantes haitianos con playeras, banderines y volantes del precandidato a la Jefatura de Gobierno y su partido en un evento proselitista. Apenas tomaban impulso los críticos del albiazul cuando les recordaron que a mediados del año pasado también se reportó la movilización de migrantes, de la misma nacionalidad, en un evento que tendría lugar en Tijuana para dar la bienvenida a la hoy precandidata de Morena a la Presidencia Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que, tanto de un lado como del otro, el uso político de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad siempre será reprobable, coincidieron, en eso sí, muchos de los opinólogos digitales.

Alcalde priista declara “héroe nacional” a AMLO

En caravana con sombrero ajeno, el alcalde del PRI en Motul, Yucatán, Roger Aguilar Arroyo, tendió ayer manteles largos para recibir al presidente López Obrador y lo declaró “héroe nacional”. El presidente municipal justificó su acción por “los esfuerzos del Presidente para la transformación y en agradecimiento por haber denominado a 2024 como el año del luchador social y exgobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, personaje histórico oriundo de este municipio”.

Socio de García Luna seguirá extradición en libertad

Un juez español resolvió que Jonathan Alexis Weinberg, presunto prestanombres de Genaro García Luna, puede seguir en libertad su proceso de extradición a México. El empresario mexicano fue detenido el 31 de diciembre en Madrid, a petición de la FGR. Se le acusa de delincuencia organizada, lavado, peculado, y de pertenecer a una red criminal que lideró García Luna que desfalcó más de 5 mil millones de pesos al erario. Weinberg compareció ayer ante el juez Joaquín Gadea, quien dijo que era suficiente que deje su pasaporte, no salga de España y comparezca cada 15 días, para seguir en libertad su proceso de extradición.