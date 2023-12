En ascuas, candidaturas morenistas a diputados

Una de dos, o no han amarrado los acuerdos internos para evitar rupturas, o no quisieron echarle a perder las fiestas decembrinas a los perdedores. Lo cierto es que en Morena, por acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, se determinó que los resultados de las encuestas para definir a las y los precandidatos a diputaciones federales de mayoría relativa en ocho estados, mismos que se darían a conocer ayer, se posponen “hasta nueva fecha”. El dirigente morenista, Mario Delgado, dio a conocer el citado acuerdo. ¿Pues no que mucho consenso en el partido guinda?

Devuelven ‘escopeta’ al cazador guanajuatense

Vicente Fox regresó a X. Después de que le cerraron la cuenta de esa red social ante tantos reclamos por los comentarios que hizo en contra de Mariana Rodríguez, precandidata emecista a la alcaldía de Monterrey y esposa del gobernador del estado, Samuel García, el expresidente podrá postear de nuevo. Sin esa herramienta decía a los cuatro vientos que se sentía “como cazador sin escopeta”. Habrá que esperar a ver si aprendió la lección.

Los planes de Ramírez y Monreal

A quienes se les vio muy platicadores allá por el rumbo de la Plaza de la Constitución, muy cerca de Palacio Nacional, es al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, y al senador Ricardo Monreal. De acuerdo con la versión de Ramírez Aguilar, quien se alista para dejar a principios de año su escaño para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, ambos conversaron “acerca de la política nacional y las estrategias para continuar por el camino de la cuarta transformación de México y de Chiapas”; es decir, de elecciones –¿acaso hay otro tema?–. Y a todo esto, ¿será que el chiapaneco ya planea pasar la estafeta a Monreal en la coordinación de la bancada guinda? Es pregunta.

Chapulines poblanos

En Puebla, un grupo de priistas dio el saltó a Morena. Resulta que los tránsfugas Mónica Barrientos, Darío Carmona, René Sánchez Juárez, Jorge Morales Alducín y Francisco Castillo Montemayor se apersonaron en el Foro Inclusión Efectiva, encabezado por el virtual candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, quien, para muchos, en realidad, es el primer tránsfuga expriista, ya que apenas en 2012 participó en la campaña presidencial en favor del priista Enrique Peña Nieto y ahora, quién lo diría, es el abanderado de Morena.

Jalisco puede esperar

Ante la invitación –porque incluso la canciller reiteró que fue invitación y no envío de emisarios– que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los funcionarios de Estados Unidos, los que ayer se quedaron vestidos y alborotados fueron los pobladores de Jalisco. Y es que, aunque ayer estaba programada la inauguración de la primera etapa de la presa de El Zapotillo, quedó para mejor ocasión, y aún no hay fecha para reponer la visita.

Pretexto para salir a los reflectores

Pues parece que Jorge Álvarez Máynez se está tomando en serio eso de tirarle a la grande. El jefe de MC en la Cámara de Diputados quiso sacar ventaja de la ausencia de Xóchitl Gálvez en estas vacaciones y aprovechar las ‘vacas flacas’ informativas para salir a escena. En un video en X, el coordinador naranja reclamó que, contrario a lo que celebran algunos, el Tren Maya y Mexicana de Aviación no son triunfos de lo público contra lo privado. “La militarización no puede ser un triunfo de lo público. La militarización merma las capacidades del Estado, no las amplía. Los procesos de militarización no son democratizadores, sino verticales y jerárquicos”. ¿Será que quiere calentar motores en caso de que el dueño de la franquicia, Dante Delgado, lo haga candidato presidencial?