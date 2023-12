Taddei hace jugarreta y encima se molesta

Amarga Navidad la que tendrá Guadalupe Taddei, presidenta del INE, pues se va a pasar las fiestas con el coraje de que los consejeros no respetaron el acuerdo de no ventilar lo abordado en su reunión del martes. Tras esa sesión privada, corrió la versión de que ahí hubo siete votos para que María Elena Cornejo se convirtiera en secretaria ejecutiva del instituto, pero que Taddei –a pesar de haberla propuesto– no quiso dar su voto para lograr los ocho requeridos. Molesta, la consejera presidenta llamó a quien haya filtrado eso a que lo sostenga, pues una cosa es la libertad de expresión y otra, inaceptable, la “libertad para mentir”. Y mientras sigue su grilla, la estructura administrativa del árbitro electoral sigue sin nombramientos.

‘Olvidan’ la legislación electoral en Cuajimalpa

El alcalde en funciones de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, apenas ‘saltó’ del PRI a Morena y ya se puso en sintonía con la máxima del sexenio: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”. Resulta que el funcionario, quien apenas se declaró “un soldado de la ‘4T”, le organizó un mitin a la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y no sólo eso, sino que además participó, haciendo uso de la palabra en horas de trabajo, lo cual está prohibido por la ley. Y no es por intrigar, pero ¿cuánto le costó al erario el mitin? Es pregunta.

La Familia Michoacana… en la capital del país

En las últimas semanas La Familia Michoacana se puso en la mira de la opinión pública, por atrocidades como la de Texcaltitlán. Pese a ello, y la expansión de ese grupo criminal a la CDMX, aquí parece no importar. En noviembre, el grupo comandado por los hermanos Olascoaga –el Pez y la Fresa– anunció con una caravana de hombres armados su llegada a la alcaldía Milpa Alta y más recientemente a Tláhuac. Incluso ha habido ya una serie de crímenes ligados a esta organización –como el reciente asesinato del líder de Los Gastones, sus rivales–, pero aún no hay detenidos... ¿Qué estarán esperando las autoridades para desarticular esa cofradía delincuencial, otra masacre?

Xóchitl completa su equipo

Hace días cuando la precandidata de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, presentó a su equipo de precampaña y a su grupo de asesores que armará su plataforma de gobierno, dejó una cartera importante vacante. En el área de Transparencia y Anticorrupción no había definido quién llevaría las riendas. Ayer finalmente nombró a la diputada María Elena Pérez Jaén, integrante precisamente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro y excomisionada del Inai. La acompañará Max Kaiser, exintegrante del Imco y asiduo tuitero contra la ‘4T’. Ahora sí, equipo completo.

Zambrano pisa zona pantanosa

Desde Veracruz, donde priistas abandonaron al PRI de Alito Moreno para sumarse a la Alianza Progresista que apoyará a Claudia Sheinbaum, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, de plano se fue con todo. “Esos priistas que se van, como se dice coloquialmente, van a darlas allá, a cambio de a ver qué les dan…”. Mucho cuidado deberá tener ahora el líder amarillo –advierten priistas veracruzanos–, pues quien se fue es nada menos que una mujer, la diputada y coordinadora de la bancada tricolor en el Congreso local, Anilú Ingram, “por aquello de la violencia política de género, tan de moda ahora…”, alertaron.

Cuestionan en EU los ‘otros datos’

Los ‘otros datos’ que se difunden en las mañaneras están teniendo eco internacional. Uno de los reporteros presentes en la conferencia de prensa cuestionó al vocero de la Casa Blanca, John Kirby, sobre el combate al fentanilo en México. “Hemos reportado que México ha estado, básicamente, inflando las estadísticas en cuanto a la cantidad de laboratorios que ha desmantelado”, soltó. Si bien Kirby no mordió el anzuelo, salta a la vista que los números alegres de esta administración ya están llamando la atención de los medios internacionales.