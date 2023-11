Vendoletes poblanos

El morenista Ignacio Mier se curó las heridas. El precandidato perdedor a la gubernatura de Puebla hasta lo reconoció públicamente en los pasillos del Palacio Legislativo. Luego de que su primo, Alejandro Armenta, lo dejó atrás en la competencia, admitió que “lo primero que hicimos fue ir a traer un botiquín con todo lo necesario, tiene ungüentos, tiene vendoletes…”. Pero ya enfilado en otra precampaña, ahora para ir al Senado como “premio de consolación”, dijo alegre: “Pero todos estamos bastante sanos… espero que también lo estén los miles de poblanos que tenían un sueño”.

Crecimiento naranja

Más allá de que la bancada de MC, que coordina el jalisciense Clemente Castañeda, haya alcanzado 13 integrantes con la integración a sus filas de Laura Ballesteros, suplente de Xóchitl Gálvez, la nota es que sumó también a Claudia Ruiz Massieu, aunque aún no formalmente. Resulta que ayer en la Cámara alta se constituyó una Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco, a la cual Movimiento Ciudadano inscribió a la expriista como su representante. Es decir, de confirmarse lo anterior, el partido naranja alcanzaría la cifra de 14 integrantes.

Las “calabazas” se acomodan en el PRI para 2024

“Sí, sí alcanzan todos los puestos a repartir en el PRI para 2024. Todos. Las calabazas se acomodan andando la carreta”, sostuvo eufórico Rubén Moreira, jefe de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados. Su aseveración vino después de los acuerdos alcanzados en la coalición Fuerza y Corazón por México. Y es que el PRI postulará candidatos en 96 distritos para diputados y en 14 fórmulas para el Senado. El PAN lo hará en 99 para diputados y 13 a la Cámara alta, mientras que el PRD tendrá 71 distritos para San Lázaro y tres al Senado, según el acuerdo. Aunque todo puede cambiar todavía, se advirtió entre curules.

Padre de Checo se reconcilia con los guindas

Y hablando de “sanar heridas” y “curar cicatrices”, contento y como si nada pasara se vio ayer al diputado federal de Morena por Jalisco, Marco Antonio Pérez Garibay –padre de Checo Pérez–, quien desde la tribuna defendió con todo a la ‘4T’. Después de que al quedar en último lugar en las encuestas por la gubernatura de su estado dijo que renunciaría al partido y acusó que hubo “mano negra”, ayer sostuvo que “con el gobierno de la ‘4T’ México es hoy el mejor país del mundo”. Feliz estuvo porque posicionó a Morena en la sesión solemne en San Lázaro por los 200 años del Heroico Colegio Militar.

Se arrepiente Rubalcava…

Luego de que renunció al PRI y despotricó contra su dirigente, Alejandro Moreno, “por traidor y mentiroso”, Adrián Rubalcava se arrepintió, metió reversa y aclaró que, por el momento, no dejará su militancia tricolor. El alcalde de Cuajimalpa anunció que, en lugar de la renuncia, decidió hacer “una pausa” en su militancia, que porque interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral de la CDMX contra el proceso interno de la oposición que lo dejó fuera de la competencia por la Jefatura de Gobierno, y hasta en tanto no se resuelva el juicio, no dejará su filiación tricolor.

Se blinda el INE ante cochupos con capacitadores

El INE pondrá lupa durante el proceso de selección de supervisores y capacitadores electorales. El Consejo General determinó iniciar un procedimiento sancionador oficioso a aquellas personas que digan no tener alguna afiliación partidista pero aparezcan en algún registro, a fin de verificar la legalidad de dicha afiliación.