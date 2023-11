Van por diputada panista

Santiago Taboada no tiene en contra ninguna investigación por el caso de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, confirmó la fiscal capitalina, Ernestina Godoy. Sin embargo, acotó que sí existe una indagatoria y orden de aprehensión contra la diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña. Además, Godoy anunció que la legisladora tramitó un amparo para no ser aprehendida, pero por narcomenudeo. “Lo que les puedo asegurar es que no es una denuncia, o no es el inicio de una carpeta por narcomenudeo. No es así”. Los problemas entre la fiscal y los panistas siguen en auge.

¿Maniobra contra Cuevas?

Con la novedad de que la Secretaría de la Contraloría General del gobierno de la CDMX suspendió de forma temporal a Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc y a tres funcionarios de su administración. La dependencia, a cargo de Juan José Serrano, determinó que Cuevas, el titular de la Dirección General de Administración y personal de recursos humanos, incurrieron en faltas administrativas de una denuncia que se interpuso ¡en 2021! Vaya que actúa rápido.

Marcelista despotrica… pero se queda

Tremenda “incomodidad” vive la diputada marcelista que “se avergüenza” de pertenecer a Morena en San Lázaro, pero ahí sigue. Nos cuentan sus compañeros que Selene Ávila “incómoda, incómoda, pero no se ha ido y ya acudió a recibir el curso de formación política morenista” para aspirar a otros cargos de elección. Fue la que protestó y renegó en pleno salón de sesiones contra Morena, porque no avaló un fondo en el presupuesto para los afectados por Otis. Los llamó “vendepatrias” y hasta “vividores”. ¿Y así seguirá siendo uno de ellos?

Nuevo compromiso vs. desabasto

Después de más de 10 horas de protesta en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y de duras negociaciones con funcionarios del IMSS, la Unión Nacional contra el Desabasto, AC, arrancó ayer un nuevo compromiso, con la titular de la Unidad de Atención y Orientación al Derechohabiente, Gabriela Paredes, para que sean atendidos pacientes con cáncer que no encuentran medicamentos ni tratamientos. El 22 de noviembre se reúnen para analizar los casos y habrá reuniones cada 15 días, indicó la abogada del colectivo, Andrea Rocha.

Taddei lo intentará de nuevo

Antes de que concluya el año, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, subirá ante el Consejo General una nueva propuesta para contar, ahora sí, con un secretario ejecutivo, tras no lograr el consenso en dos ocasiones a favor de Flavio Cienfuegos. No la tiene fácil, pues sus pares incluso le han rechazado propuestas como la de dar respaldo unánime a la consejera Claudia Zavala, ante los señalamientos del presidente López Obrador de que es una “filopanista”.

Predicar con el ejemplo no es lo del INE

Todo mundo ha visto o escuchado las campañas institucionales para que los ciudadanos actualicen su credencial de elector, sobre todo si cambian de domicilio. Bueno, pues la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no predica con el ejemplo. Aunque ya tiene siete meses en el cargo y residiendo en la Ciudad de México, reconoce entre risas que aún no cambia su credencial del INE a su domicilio capitalino. Es que aún necesita saldar trámites con su dirección de Sonora, argumenta...

La foto que AMLO no pudo evitar

Difícil saber si López Obrador hizo algún intento por evitar salir en la foto con Dina Boluarte, la presidenta peruana, a quien considera espuria. Lo cierto es que, lo haya intentado o no, la imagen de ellos, juntos pero no revueltos, fue tomada muy a su pesar. El mandatario quedó en la segunda fila de la formación para la fotografía oficial de la cumbre de APEC, detrás de Srettha Thavisin, primer ministro de Tailandia, y de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Boluarte apareció a la derecha del anfitrión. La gráfica quedará para la posteridad.