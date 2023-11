A mano alzada, Mier se apunta al Senado

Al estilo del presidente López Obrador, a mano alzada en el Zócalo, el morenista Ignacio Mier ya se eligió en Puebla para ir a un escaño al Senado. En una asamblea con sus seguidores en su estado, se les preguntó si aceptaban la propuesta de que fuera al Senado para encabezar la fórmula de la entidad por Morena. Y en un segundo, a mano alzada, se decidió, “por unanimidad”, que irá a la Cámara alta. Y para el consuelo de los promotores de su candidatura, que de un día para otro cambiaron su gritería de ¡go-ber-nador! a la de ¡se-na-dor!, el diputado les garantizó que “conmigo nadie pierde”.

Sandra, con la cachucha de ‘aferrada’

Con la gorra de “#aferrada” bien puesta, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya les dejó bien claro a Marko Cortés, Alito Moreno y a Jesús Zambrano que no se bajará de la contienda del Frente opositor por la Jefatura de Gobierno. Y por si tuvieran alguna duda, la aguerrida política reveló: “No me voy a bajar de la contienda porque tengo dos grandes sueños, dos grandes metas: mi primer sueño es tener un hijo, que me acompañe en mi labor, que crezca conociendo el trabajo y el compromiso con la comunidad. Y mi segundo sueño es ser la próxima jefa de Gobierno de la CDMX en 2024″. ¿Alguna duda?

Y Rubalcava, confiado

Así como su compañera de veladas, Sandra Cuevas, el priista Adrián Rubalcava también se mostró confiado en que su arrastre en Cuajimalpa, de donde es alcalde con licencia, le alcanzaría para hacerse con la candidatura del Frente opositor a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Posteó en sus redes un par de fotos, una en la que aparece con el perredista Luis Espinosa Cházaro, y otra con éste y además Sandra Cuevas. “De estas fotos saldrá quien gobierne la CDMX en 2024. Guárdenla bien!”, aseguró el suspirante…

Se amontonan para reelección

Con la novedad de que en la Mesa Directiva del Senado, que preside Ana Lilia Rivera, se ha recibido la friolera de 60 cartas de intención de senadores, de prácticamente todos los grupos parlamentarios, que buscan participar en los procesos internos de sus partidos para buscar la reelección. Sólo falta que sus dirigencias los dejen, ya que, por ejemplo, el líder de Morena, Mario Delgado, afirmó la semana pasada que ninguno de los senadores de la bancada oficialista tiene garantizada la reelección. Ya se verá cómo se dirime en cada instituto político.

Calderón y Fox dan de qué hablar

Vaya que ha sido comentado el respaldo que anunciaron los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón al ultraliberal Javier Milei. Una de esas reacciones fue el del ex consejero electoral Ciro Murayama, quien, al señalar el apoyo de los exmandatarios al aspirante de extrema derecha a la Presidencia de Argentina, comentó: “Una cosa es que allá haya un mal gobierno y otra es sumarse a quien cree que hasta los órganos humanos deben venderse en el mercado”. Y remató con un “Qué lamentable derecha”.

Las pifias de la Ayudantía

A cinco años de gobierno, vaya pifia que realizó la Ayudantía del Presidente. Programó el acto en La Paz con al menos dos horas de anticipación, cuando el mandatario llegaría a las 15:00 horas (tiempo local). Al haber hecho esperar a la gente, a la que se tuvo que entretener con un cantante, López Obrador deslizó un ligero regaño al grupo de jóvenes que lo cuida. “Por eso fue el error, los de Ayudantía no conocen mucho del cambio de horario, tienen tache…”, expresó. Aunque al instante matizó: “Pero son muy buenos”, y hasta pidió un aplauso para ellos.

Propaganda naranja sin Copyright

MC echó mano del nuevo personaje de Disney Pixar, Ansiedad, de la película Intensamente 2, para llevar agua a su molino electorero. Promovió en posts pidiendo bajarle a la ansiedad porque, con la bancada naranja, se logró el aumento de 12 días de vacaciones en el primer año. Y ahora –dicen– se darán a la tarea de establecer la jornada laboral digna.