Otras Mañanitas en San Lázaro

Además de la desvelada, doble muina les dio ayer por la mañana a los diputados de oposición. Primero, los batearon los de la ‘4T’ con todas sus campañas, protestas, reservas, pancartas con que llenaron la tribuna por horas, días y noches en favor de Guerrero. Y para rematar su malestar, la bancada de Morena, sin importar las críticas y quejas de cada año de los “adversarios conservadores”, otra vez utilizó el salón de plenos y, bajo el escudo nacional de la tribuna, le cantaron Las mañanitas anticipadas al presidente López Obrador por su cumpleaños, aunque es hasta el lunes 13. Con entripado coraje se fueron a dormir los del PAN, PRI, PRD y MC… y sin pastel.

Marcelistas, ‘como el perro de las dos tortas’

Y hablando de corajes entripados, indignados se mostraron también ayer algunos de los integrantes de la corriente morenista El Camino de México. Nos comentan que “quedamos como pend… y ‘como el perro de las dos tortas’”. Y es que –argumentan– ni le cumplieron a Marcelo Ebrard, de lograr que se aprobaran sus reservas en el PEF para ayudar a los damnificados de Acapulco, ni quedaron bien con su bancada en San Lázaro, porque algunos se ausentaron y no votaron. Y les faltó decir que alguien se quedó hasta sin partido, como la diputada Selene Ávila, que “se avergonzó” de pertenecer a los guindas y de donde la expulsaron a gritos de “traidora”.

El viraje de Lucy Meza

Para sacar a la luz la incongruencia de ciertos políticos, siempre hay un tuit… Pero en el caso de Lucy Meza fueron declaraciones públicas. Resulta que la senadora, tan pronto como renunció a Morena, fue rescatada por el Frente opositor para hacerla su candidata a la gubernatura de Morelos. Ayer lució muy sonriente, primero, junto a Alito, Marko Cortés y Jesús Zambrano. Y después, más sonriente aún, junto al líder priista y la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Pero apenas el 9 de julio, aseguró que “Xóchitl representa todo el pasado negro del PAN, y del PRIAN, el PRI y el PAN, que siempre han estado de la mano, ella representa todo a lo que los mexicanos le dieron la vuelta en 2018, los excesos y los abusos”. ¿Cómo ve?

Xóchitl, sin fiesta en el PRI

Por los pasillos donde pasaron candidatos priistas durante más de 70 años, ahora caminó una mujer, que no está afiliada al partido y que, para colmo, es simpatizante panista (aunque diga que se siente cómoda en el PRI). A lo mejor por eso no se sintió con Xóchitl Gálvez el gran apoyo que antes rodeaba a los abanderados del tricolor. Sí le gritaron “¡presidenta, presidenta!”, sí la acompañó la cúpula al entregar su solicitud para ser la precandidata, pero nada comparado con la fiesta que le hicieron, ahí sí, en el PAN, la víspera. Si el PRI quiere insistir en su discurso de la apertura a la sociedad, que no se quede en la puerta, y que el apoyo llegue de lleno para su abanderada, ¿qué no?

La ‘prontitud’ del INE

De forma tardía, el INE le dijo a Samuel García que resuelva todas sus dudas en torno a su licencia con el Congreso de Nuevo León, pues no se pueden pronunciar por hechos anticipados sino hasta que hiciera su registro como precandidato. Los consejeros votaron apenas ayer la respuesta que le dieron al emecista ante una consulta que ingresó a la autoridad electoral, cuando éste ya cuenta con dos semanas con licencia como gobernador.

Proselitismo desde Palacio

El foro de la mañanera ya está siendo explotado electoralmente, y no sólo porque hasta el mismo Presidente sugiere que algunos le llevan preguntas grilleras, sino porque tal cual usan el escenario de la conferencia del Ejecutivo –el Salón Tesorería de Palacio Nacional– para promoverse como suspirantes. Hablamos de Verenice Téllez, quien ha entrado como presunta reportera de un medio digital independiente llamado El lead de México, y ahora presume una especie de propaganda con fotografías en el foro del Presidente para conseguir una candidatura por Tlalpan.