¿Sin rumbo el Poder Judicial?

¿Dónde está el piloto en el Poder Judicial, qué pasa en la crisis? ¿Por qué el silencio en el pleno? Jueces y magistrados se sienten sin guía y dirección. La filosofía hasta ahora ha sido que las sentencias hablen, pero pareciera que ahora están mudas y ya no son suficientes los voceros. ¿Se podrá establecer un rumbo claro?

Para echar más leña al fuego

Como si no tuviera suficientes motivos el Presidente para continuar con su andanada contra el Poder Judicial, en los últimos días distintos jueces dieron una serie de reveses al Ejecutivo. Y es que no sólo concedieron suspensiones definitivas contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, cuyo espíritu es que ningún funcionario gane más que el mandatario, sino que también desecharon las impugnaciones que López Obrador presentó contra esas determinaciones. Se trata de decisiones que seguro serán ‘combustible’ en la pugna que parece no tener fin.

El tren que llegará… ‘hasta Panamá’

Ayer la Cámara de Diputados aprobó, como parte de la Ley Federal de Derechos, una reforma para que la Sedena pueda crear un fideicomiso –con dinero que era del INM– para operar el Tren Maya. Y cómo no hacerlo, si “el Tren Maya es una magna obra, para que entiendan, y va a hacer un recorrido desde el istmo de Tehuantepec hasta el canal de Panamá”… O al menos eso dijo en tribuna la diputada petista Dionicia Vázquez García. Y hasta regañó a sus compañeros legisladores: “Ustedes no saben qué obra tan magnífica es. Nada más se les va en decir ‘¡no, que se están robando el dinero, que se va a esto, que se va a lo otro…’”. Con esos recorridos que hará, ¡con razón hasta fideicomiso le crean!

Invitados incómodos

Al presidente López Obrador aún no le confirman dos invitados polémicos para el encuentro migratorio. Hablamos de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien tiene pleito abierto con Nicolás Maduro, de Venezuela –que sí vendrá–, así como Daniel Ortega, de Nicaragua, cuestionado por su perfil dictatorial. Ya veremos.

Vuelven a las aulas en Chihuahua

Después de días de controversia por los libros de texto en Chihuahua, finalmente las cosas volvieron a la normalidad. Maestros de esa entidad anunciaron ayer el fin del paro en las escuelas, luego de que padres de familia desistieron de dos amparos contra la distribución de los materiales. Así, alrededor de 725 mil estudiantes de nivel básico regresarán a las aulas. Hasta el presidente López Obrador felicitó a los padres que se desistieron de los amparos. Todo sea por que los alumnos no pierdan más clases.

El revés a Samuel

Pues el góber naranja de Nuevo León tendrá que esperar a que los diputados locales le cumplan la amenaza de no concederle licencia. Y es que el Tribunal Electoral estimó que no hay evidencia de un acto de autoridad o hecho actual que ponga en entredicho los derechos de Samuel García a pedir licencia con la finalidad de competir en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura presidencial. O sea, que no se queje antes de tiempo, prácticamente.