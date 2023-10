Alfaro, de puertas abiertas con Ebrard

El que además de haber limado asperezas con Dante Delgado, líder de MC, se mostró muy flexible ante la posibilidad de que Marcelo Ebrard se haga con la candidatura naranja, es el góber emecista de Jalisco, Enrique Alfaro. “Siempre he creído que este es un proyecto que debe tener puertas abiertas y actuar sin prejuicios, porque personas de bien hay en todas las expresiones políticas del país, no puedes juzgar a nadie por sus orígenes partidistas”, dijo el mandatario a pregunta expresa de los reporteros. “¿Marcelo es una persona de bien?”, se le preguntó, a lo que respondió “Sí, sin duda, es mi amigo; además, lo aprecio”.

Anhelan sesiones desde la fiesta

Ya se diluyó la pandemia (por ahora), pero diputados de todas las bancadas votaron anoche a favor de mantener las sesiones semipresenciales, a distancia, desde el auto, el hotel, el restaurante, la playa o desde la fiesta. La bancada de MC, que votó en contra, propuso no volver a esa modalidad y que al legislador que no acuda se le descuente el día. Pero su exigencia no prosperó. Así, con 371 votos a favor, 82 en contra y 15 abstenciones, el permiso para no acudir al salón de sesiones quedó escrito en el reglamento. Quizá sea momento de aceptar que los tiempos han cambiado y que a distancia también sale el trabajo.

Asesinan a dirigente comunitario en Guerrero

Donde no cesa la violencia es en Guerrero. Ayer fue asesinado en Chilpancingo Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG. El líder comunitario acababa de bajar de su vehículo, frente a la Secretaría de Salud estatal, cuando él y su chofer fueron acribillados en un ataque que les arrebató la vida. Plácido Valerio era el dirigente de la UPOEG desde 2013. El crimen hace recordar la masacre de Totolapan y el asesinato de Hipólito Mora, en Michoacán. La historia se repite.

Se ‘doblan’ marcelistas ante el PEF

Las advertencias de los diputados de la corriente marcelista frente a la aprobación del Paquete Económico 2024 quedaron en unas cuantas propuestas. Y, para no dejar dudas, el morenista Carol Antonio Altamirano, uno de los coordinadores de El Camino por México, dijo ayer al subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio: “De manera clara queremos expresar que por una actitud responsable, sensata y prudente con el país, vamos a respaldar el Paquete Económico 2024, lo vamos a respaldar porque sustenta el cierre de la administración del presidente López Obrador, y lo respaldamos porque somos congruentes”. Eso sí, propuso elevar tres dólares el precio del barril de petróleo, aumentar recursos a estados y municipios, aclarar el destino del endeudamiento, no dañar a ahorradores y bajar su tasa impositiva.

Se enojan corcholatas locales

Rota habría quedado la unidad morenista en los estados con el acuerdo nacional que cede cinco de los nueves lugares a mujeres aspirantes. Y es que, de la firma del mismo, a la que fueron convocados todos los perfiles que estarán en la encuesta final para decidir la coordinación del movimiento en las nueve entidades que renovarán gobierno el próximo año, la mayoría se retiró enojada por la manera en que el partido subyuga la aspiración de todos a una candidatura. La pregunta en las bases del morenismo y de los aliados es a dónde irán a parar los aspirantes mejor posicionados y que no resulten apoyados. Además de que se avizora una profundización en la división del movimiento, se sabe que desde la oposición se frotan las manos en espera de algunos de esos cuadros políticos que cuentan con respaldo social.

Sorpresiva reapertura

De manera sorpresiva, ayer, el gobernador de Texas, Greg Abbott, retiró a los agentes de seguridad de las aduanas entre El Paso y Ciudad Juárez, permitiendo un tránsito más fluido en la zona. El valor comercial de la mercancía retenida en cuatro semanas de crisis ascendió a 2,300 mdd y, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que llevó el liderazgo durante esta contingencia, tomará tres semanas para atajar las afectaciones al comercio bilateral.