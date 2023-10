Truena Mier contra las encuestas… en Morena

Fuerte criticó ayer el diputado federal morenista Ignacio Mier a su primo y compañero de partido, el senador Alejandro Armenta Mier, por el uso de encuestas “cuchareadas” –dijo– para insistir en mostrar una delantera de 30 contra 13 por ciento en las preferencias en Puebla. “El uso de encuestas como medio de propaganda política es una pésima estrategia con la que se pretende engañar al pueblo, que es el único ente que puede dar legitimidad a cualquier perfil que quiera ser coordinador estatal de la defensa del movimiento de transformación”, le reprochó. Y fue más allá: “Las encuestas que han sido publicadas no pertenecen a agencias serias, por lo que no serán consideradas por la dirigencia nacional de Morena”. Literalmente, pleitos de familia.

Se atora acuerdo en INE ante inconformidad de partidos

Ayer, las comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos, y de Igualdad de Género del INE perfilaban obligar a los partidos a designar a cinco candidatas a las gubernaturas. Todo indica que la inconformidad de los dirigentes partidistas llevó a presionar para posponer el acuerdo, pues todavía no tienen ni siquiera seguro ir en coalición en las nueve entidades. La inconformidad también radicó en que el INE pedía buscar la alternancia de género, incluso respecto de las candidaturas para la pasada elección de 2018. Por cierto, la división también se hizo manifiesta entre los consejeros.

La bravuconada de Verástegui

Luego se andan quejando de que los tachan de radicales. Resulta que el aspirante presidencial sin partido Eduardo Verástegui, identificado con la extrema derecha, publicó en sus redes sociales un video en el que está disparando un rifle. Y lo acompaña del mensaje: “Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género”. Ante las críticas, el también actor y productor trató de acotar: “¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres”. Vaya desatino.

Se sirven de Vicente Fox para las fake news

Hay que tener cuidado con las fake news. Una cosa es que al expresidente Vicente Fox se le ‘vayan las cabras’ a menudo y hasta tenga que salir a disculparse, y otra es que se aprovechen de sus disparates para inventar cosas en su nombre en las redes. Desde una cuenta falsa de X, atribuida mañosamente al guanajuatense, se posteó un mensaje antisemita y contradictorio contra Claudia Sheinbaum, asegurando que votar en su contra es decirle no al terror de Hamás. Y rubrica con un “Xóchitl Va! (sic)”. Difícil saber si la intención fue perjudicar a la aspirante oficialista o a la candidata opositora, pero lo cierto es que no hay un mínimo pudor para la guerra sucia en redes.

Meten presión aspirantes opositores en CDMX

Entre los aspirantes de la oposición a la Jefatura de Gobierno capitalina han surgido voces que consideran que los partidos del Frente Amplio –PAN, PRI y PRD– se están tardando en definir las reglas para la selección de su abanderado. Ante esos señalamientos sobre la tardanza de las dirigencias y por mostrar poco interés, los mismos suspirantes esperan que la metodología sea definida en la primera quincena de octubre. ¿Será? No queda mucho tiempo.