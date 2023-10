Y ahora encuentran plagio en tesis de Germán Martínez

Si creía usted que ya estaba concluido el asunto de los plagios de tesis de licenciatura, pues no. Ya estalló otro escándalo con la tesis de licenciatura del senador Germán Martínez Cázares. De acuerdo con una investigación de ContraRéplica, la tesis presentada en la Universidad La Salle, titulada Naturaleza jurídica del voto, contiene amplios fragmentos de otros textos, que no son referidos ni como pies de página ni en la bibliografía. Por ejemplo, en el segundo capítulo de la tesis se incorporan fragmentos del libro de George H. Sabine Historia de la política, que no son citados. Otros textos de Jorge Mario García Laguardia o de Jean Marie Cotteret y Claude Emery también son virtualmente copiados sin dar los créditos correspondientes. Lo singular es que el senador ha sido de los principales críticos del plagio de la ministra Esquivel. Así que podría decirse: críticos vemos, plagios no sabemos.

Lucy Meza se hace fuerte en Morelos

Costo negativo –nos dicen– podría tener para la unidad morenista en Morelos la exclusión de Lucy Meza del proceso interno del partido, al no estar entre los cuatro perfiles que escogió el Consejo Estatal, pese a que se trata de un cuadro político que encabeza las preferencias y que podría sumar bases sociales, incluidas de otros partidos, al proyecto de la candidata presidencial morenista. Tras su marginación en la selección interna, otras fuerzas políticas han buscado acercamientos con la senadora, toda vez que es una carta fuerte que les representaría votos en la disputa electoral. Es considerada en la entidad la aspirante más competitiva, por lo que entre sus seguidores se da por hecho que será considerada para la encuesta por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Reclutan de nuevo a De la Fuente en la ‘4T’

La aspirante presidencial de Morena y de la ‘4T’, Claudia Sheinbaum, va aprisa y ya prepara su equipo de colaboradores para la campaña y, seguramente, para lo que sería su gobierno, si es que gana la Presidencia. Ayer sorprendió con un mensaje en sus redes sociales, en el cual informó: “Me reuní con Juan Ramón de la Fuente y convenimos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país”. En el mensaje estaba acompañada del hoy aún representante de México en la ONU, en una mesa y con un desayuno casero.

Persuade Sheinbaum a marcelistas

No saben bien a bien si son 30, 40, 60 o hasta 80, como algunos aseguran, pero a Claudia Sheinbaum le inquieta que esta fracción de diputados federales marcelistas presionan con que podrían acompañar a la oposición para estropear el proyecto de presupuesto 2024 en San Lázaro. Y no sólo le preocupa, sino le ocupa, pues la tarde del lunes pasado, acompañada de Mario Delgado, dirigente del partido, se reunió con una veintena de ellos para invitarlos “a la unidad” y a “mantenerse en el proyecto”. La senadora Malú Micher, cabeza del grupo impulsor de Ebrard, ha dicho que son alrededor de 30 legisladores y que algunos de ellos se han retirado, “para no tener conflictos” con Morena.

Retorno al origen

Con la novedad de que, en el Senado, en medio de la temporada de chapulines legislativos de cara a 2024, la poblana Nancy de la Sierra Arámburo solicitó a la Mesa Directiva formalizar su “salto” del Grupo Plural a la bancada del PRI, que coordina el guerrerense Manuel Añorve. La lógica señala que De la Sierra, cuyo origen es priista y llegó al Senado por el PT, buscará ser la candidata del Frente Amplio a la gubernatura de Puebla.