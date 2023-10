García Harfuch, con seguridad

El exsecretario de Seguridad capitalino y aspirante morenista al gobierno de la ciudad, Omar García Harfuch, parece sentirse vacunado ante las críticas. Por una parte tiene el respaldo de Claudia Sheinbaum y, si se quiere interpretar así, del Presidente. López Obrador dijo ayer que “si es tan malo, tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo está muy consciente (…) está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene”. El propio exmando policiaco dice ahora que a “cada mentira que se inventa”, a cada ataque, “surge una muestra de cariño”.

Cuevas acusa exclusión y amaga con romper con el Frente

Sigue la efervescencia entre la oposición capitalina. A los del Frente opositor de la CDMX “se les olvidó su compromiso con la sociedad civil”, reclamó fuerte ayer la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. “Tengo información que el proceso para elegir al candidato para la Jefatura de Gobierno ya va adelantado y que los partidos han decidido poner solamente a dos candidatos por partido político, donde yo, al no estar afiliada a ningún partido político, pretenden no considerarme, lo cual me parece antidemocrático”, reprochó. Dio un ultimátum: “Esta es la primera y única invitación a los partidos (…) a que me respeten”. Y advirtió: “Si no hay un acuerdo, si no hay un respeto, por supuesto que sí habría un rompimiento, saldría de la alianza”.

La despedida de Sheffield

Ricardo Sheffield se llevó un buen gesto del Presidente, pues tuvo una despedida en la mañanera, dado que dejará la Profeco para buscar –otra vez– la gubernatura de Guanajuato y ya no estará con la sección de Quién es quién en los precios. El mandatario lo calificó como funcionario “eficiente” y le deseó que le vaya bien. Acción que por cierto no tuvo con el suspirante capitalino Hugo López-Gatell, quien aunque tiene su sección en la conferencia como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y como zar antidrogas, no ha tenido una última intervención en la tribuna política más vista del país.

Las encuestas de Samuel

Todo indica que Samuel García, gobernador en Nuevo León y aspirante presidencial por MC, teme tanto a Marcelo Ebrard que ha mandado a hacer sus encuestas a modo. Ayer posteó una medición de una encuestadora llamada Territorial, en la que él aparece con 44% de las preferencias para la Presidencia por el partido naranja mientras que el excanciller sólo alcanza 22%.

EU quiere más detenciones

Por lo visto el gobierno de Joe Biden no se va a quedar satisfecho con la extradición de Ovidio Guzmán, el Ratón. Ayer, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, puntualizó que “tenemos que tomar medidas con nuestros socios mexicanos para combatir el tráfico y esto incluye la destrucción de laboratorios en México y la captura de traficantes en la frontera y dentro de México”. Para ser más claro aún, el vocero indicó que Washington desearía “ver un progreso” en todos estos indicadores.

Estragos por medidas de Abbott

La medida instaurada por el gobernador republicano de Texas, Gregg Abbott, de revisar minuciosamente todo el transporte de carga que cruza hacia Estados Unidos, está causando estragos de ambos lados de la frontera. Ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, advirtió que la decisión de Abbott “nos está retrasando, incluso nos está desviando hacia otras fronteras la mercancía que debe estar cruzando por nuestra frontera”. El mandatario priista alertó que “hay afectación dentro del comercio y la producción, no sólo de Coahuila, sino del norte y noreste del país”. Eso, agregado a los miles de migrantes varados en Piedras Negras, parece convertirse en una bomba de tiempo.