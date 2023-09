Turismo judicial

Causó cierta sorpresa que en una etapa en la que la Suprema Corte debe estar concentrada en preservar su integridad, ante el riesgo de recortes, haya ausencias como las que se presentaron ayer por parte de los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Resulta que se informó que su ausencia fue porque viajaron a Perú por los preparativos de una cumbre judicial. En el contexto de la mala relación del gobierno mexicano con el de aquel país no se explica bien a bien una ausencia que podría ser interpretada también como una provocación que podría agravar el riesgo que la propia Corte enfrenta en el debate presupuestal.

Tunden en Senado a la política exterior

La presencia de un batallón de Rusia desfilando en México sigue dando de qué hablar, y no es para menos. Ayer en el Senado, en el marco de la Glosa del Informe en política exterior, Emilio Álvarez Icaza cuestionó que el gobierno de AMLO “decidió jugar del lado de los dictadores y violadores de DDHH. Dar su respaldo a la invasión de Rusia a Ucrania y la estela de muerte de civiles”. Sostuvo que la Cámara alta “debió conocer y autorizar el ingreso de tropas, como la delegación invasora rusa que marchó en el Zócalo”. Y la crítica no paró ahí, el legislador sin partido reprochó que “el silencio cómplice de México avala y respalda al gobierno dictatorial y represor de Daniel Ortega”, sin dejar de mencionar los pleitos del Presidente con España, Perú, Panamá y el Parlamento europeo.

Morenistas levantan la mano

En el Senado, no perdieron el tiempo las morenistas Antares Vázquez, de Guanajuato; Verónica Camino Farjat, de Yucatán, y Mónica Fernández, de Tabasco, y, apenas se había emitido la convocatoria de Morena para elegir a sus precandidatos en las entidades donde se renovarán gubernaturas, levantaron la mano y anunciaron, en rueda de prensa, que van a buscar ser las abanderadas en sus entidades. Antes, hizo lo propio el presidente de la Jucopo, el chiapaneco Eduardo Ramírez, quien anunció que se inscribirá y aseguró que ganará la encuesta para ser el gallo del partido y el próximo gobernador de Chiapas. Quien no se mueve no sale en la foto.

Nahle, cuesta arriba

Si se consolida la versión de candidatear a Rocío Nahle para la gubernatura de Veracruz, Morena estaría corriendo el riesgo de que la echen para atrás. Después de todo, la SCJN ya tumbó la llamada ley Nahle, con la que el Congreso local buscaba permitir a las personas con hijos nacidos en la entidad contender para la gubernatura. Si bien al partido guinda no le gusta ‘el cuento de que la ley es la ley’, en los hechos debe cumplir con la Constitución, incluyendo asuntos electorales… Y Nahle no nació en Veracruz sino en Zacatecas.

Sigue crisis en Forense de Jalisco

El reclamo de familiares de seis personas asesinadas el 15 de septiembre en Teocaltiche, Jalisco, evidenció que no ha sido superada del todo la crisis que se vivió en el estado en 2018 en materia forense y que obligó a rentar tráileres con frigoríficos para almacenar cadáveres. Jesus Gónzalez Gutiérrez, hermano de una de las víctimas, dijo que los cuerpos de las seis personas fueron entregados el domingo, tres días después de su muerte, pero en estado de descomposición. El argumento fue que los refrigeradores no sirven y les sugirieron enterrarlos de inmediato. Por ello ni hubo velación ni misa de cuerpo presente... y de justicia ya mejor no hablamos.

Llama Morena a dar vuelta al INE

Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, salió en defensa del Presidente y llamó a difundir la fotografía que da cuenta de la entrega del ‘bastón de mando’ a Claudia Sheinbaum. Claro, esta vez no realizó las críticas hacia el INE que acostumbra, ni siquiera lo mencionó, pues precisamente la Comisión de Quejas del instituto, la misma que resolvió en contra del mandatario, ha tenido fallos a favor de la morenista, por asuntos de violencia política de género.

Alianza con Meta

Y hablando del INE, los consejeros se reunieron ayer con la empresa Meta (dueña de Facebook), de Mark Zuckerberg, para la presentación de mecanismos y herramientas que aporten a la equidad en la elección 2024 y combatir la violencia política de género digital. Buena medida, sobre todo ante una elección que estará protagonizada por mujeres.