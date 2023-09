Marcelistas, sin ponerse de acuerdo

Algunos de los seguidores de Marcelo Ebrard en el Palacio Legislativo de San Lázaro revelaron que, de no haber una respuesta favorable a su impugnación al proceso interno de Morena, de plano insistirán en la conveniencia de crear una nueva bancada legislativa “independiente”. Pero otros afirman que será una “sub bancada” dentro de Morena. Es decir, estar “juntos, pero aparte”. Lo cierto es que no hay consenso sobre la ruta a tomar, pues unos piden que la asociación civil El Camino de México sea “la base para lo que en un futuro sea un nuevo partido político”, aunque otros estiman que “eso no es lo mejor”. Dubitativos como siempre.

Morena presiona y Yeidckol se suma

Según Marcelo Ebrard, a sus allegados los han presionado desde Morena para que lo dejen solo. “A muchos ya les dijeron: ‘oye, tu senaduría o tu diputación o tu equis cargo’… No les importó: aquí estuvieron”, reconoció el excanciller. Y a quien también agradeció es a Yeidckol Polevnsky, quien se sumó ayer después de perder la batalla contra Mario Delgado y el aparato morenista por la exclusión que padeció en el registro de aspirantes presidenciales. La exdirigente guinda ofreció “escuchar y respetar la voz de la ciudadanía y en colectivo construir con amor, justicia y equidad un gran movimiento”.

PEF 2024, único tema legislativo en el resto del año

Inmersos de lleno ya en los procesos internos de sus partidos políticos para la definición de candidaturas, en las coordinaciones parlamentarias mayoritarias de la Cámara de Diputados –Morena, PAN y PRI– coinciden en que lo único que habrá de aquí al 15 de noviembre será el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. “No habrá otra cosa, no hay condiciones para ninguna reforma ni de mediano calado”, aseguran. La oposición advierte que “habrá presión y se hará todo para abrir un poco la bolsa del Ejecutivo”, pues ya anticipan que, “como siempre AMLO, Morena y Hacienda, no quieren cambios”.

El triunfalismo de Dante

Dante Delgado dice que el PRI y el PAN le tienen miedo. A través de sus redes, el coordinador nacional de MC sostuvo que los constantes ataques en contra de su partido, así como de Samuel García, son producto de que están subiendo en las encuestas. “Los partidos de siempre, y los grupos que los apoyan, están nerviosos, nos tienen miedo porque no iremos en alianza, porque vamos a mandar al PRIAN a un lejano tercer lugar y porque vamos a ganar la Presidencia en 2024″, afirmó el veracruzano, quien se ve más confiado que nunca. Todavía ni saben con quién competir y ya se sienten victoriosos en el partido naranja.

¿Un contralor imparcial?

Mañana sesiona el Consejo General del INE y se presenta el informe sobre la Contraloría, todavía bajo la administración de George Zamora, a quien le salieron alas y voló al gabinete de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. A ver qué sorpresas dejó el funcionario que, como dirían en Palacio Nacional, finalmente se quitó la máscara para exhibir su piel guinda.

El Grito en Guerrero

Por cierto que, a propósito de las versiones que circularon respecto al presunto Grito del 15 de septiembre en Chilpancingo, la realidad es que la gobernadora Evelyn Salgado ni dio vivas a la cuarta transformación ni a la soberanía popular ni fue objeto de rechiflas. Lo que circuló en redes sociales fue un video del Grito en la delegación Tlalpan en septiembre de 2019. Valga la aclaración.