Se aferran a la curul… y a la campaña

Con sorpresa recibieron ayer diputados de Morena el cambio de señales de su coordinador, Ignacio Mier. El diputado –que lleva meses en campaña– había dicho que en cuanto saliera la convocatoria del partido y el periodo de registro, pediría licencia para ir por la gubernatura de Puebla. Pero resulta que ayer, muy al estilo de Palacio Nacional, salió con que va a hacer una consulta para ver si deja la curul, aun ya registrado como aspirante a la candidatura. “Voy a consultar a mis compañeros de Morena y de la coalición si consideran que soy necesario en la unidad del grupo para sacar adelante el Paquete Económico 2024 –cuya aprobación concluye hasta el 15 de noviembre– o me conceden la oportunidad de pedir licencia”. La convocatoria para las gubernaturas sale hoy y los registros serán los días 25 y 26 de este mes…

Las razones de Higinio

Mucho se ha comentado sobre la brillante ausencia de Higinio Martínez en los eventos de la flamante gobernadora, Delfina Gómez. El texcocano salió al paso de los señalamientos, “algunos de ellos intencionados”, y adujo que había informado previamente a la mandataria uno de sus motivos para no asistir (no reveló cuál). Otra de sus razones fue que no había presentado licencia en el Senado. Por si faltara claridad, agregó que su cargo, jefe de Gabinete y de Proyectos Especiales, es de nueva creación y por ello no tuvo que participar en las actividades de entrega-recepción. Eso sí, precisó que tiene “cerca de 13 años apoyando a la maestra Delfina (…) cuenta con todo mi apoyo para ayudarla en las tareas que me encomiende y me ordene”.

Evelyn irrita al pueblo sabio

Por intentar quedar bien, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, salió reprendida. En redes sociales circuló un video en el que se escucha a la mandataria guerrerense intentando hacerse eco con un “¡Viva la cuarta transformación y la soberanía popular!”. Pero la gente respondió con chiflidos, mentadas y abucheos. Tal parece que la nación sigue estando por encima de los partidos, aunque algunos gobernadores no lo entiendan.

Excesos de Eurípides en el INE

Eurípides Flores, representante suplente de Morena ante el INE, ni siquiera se ha molestado en ofrecer una disculpa por usar la “herradura de la democracia” como escenario para ser entrevistado por una excandidata a diputada de Morena y youtuber. Bueno, ni siquiera la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha realizado alguna acción similar.

Acercamiento naranja

Quien cada vez se ve más alejado de las posturas de su partido es el senador panista Damián Zepeda. Según el sonorense, es una “locura” que los dirigentes del Frente –Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano–, por un lado invitan a MC a sumarse a los partidos del bloque opositor, y por otro van a Nuevo León a “amenazar” que no dejarán competir al gobernador, Samuel García, quien busca ser candidato presidencial, y no le darán licencia. “¿Creen que con eso alguien se sumará? ¡Por Dios, dejen de estorbar!”, escribió el exdirigente del PAN en sus redes sociales. Hay quienes ya ven al senador saltando a las filas emecistas. ¿Será?

El silencio mexicano en torno de Ovidio

Ninguna autoridad en México ha hecho pronunciamiento oficial sobre la sorpresiva extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos. Hoy se cumplen 48 horas del traslado y ni la Cancillería ni la Fiscalía General de la República (que sí informó la extradición del Gary, miembro de CJNG) han dicho nada, como si detrás de la entrega hubiera una cláusula de silencio por parte de las autoridades mexicanas. Es previsible que en la mañanera de este lunes se conozcan los motivos de ese silencio y sobre todo el ánimo con que se tomó la decisión…