‘Nada será color de rosa con Xóchitl’, advierte el PAN

Morena se quejó de la “bola baja” del blanquiazul, en la ceremonia de recepción del V Informe de Gobierno, porque, de última hora, bajó de la lista al diputado yucateco Elías Lixa y metió a la senadora Xóchitl Gálvez para posicionar por el PAN. Y en respuesta a la queja del coordinador morenista, Ignacio Mier, de que los panistas no correspondieron a los acuerdos alcanzados en San Lázaro para el arranque del periodo de sesiones, el nuevo presidente de la Jucopo, Jorge Romero, de Acción Nacional, les advirtió: “El que haya acuerdos no quiere decir que todo será color de rosa, esto apenas comienza con Xóchitl y desde ahora ya nada será color de rosa”.

Se acabaron votos desde la playa

En el arranque de los trabajos en el Palacio Legislativo de San Lázaro aseguraron que pondrán orden, que si ya se acabó la pandemia de covid-19 no habrá más votos ni asistencias desde la playa, del restaurante, ni de las fiestas. “Lamentablemente, con cierta razón, en algunos casos más que en otros, pero ha sido un abuso de este reglamento”, confesó ayer el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política. Por eso anticipó que “el reglamento mediante el cual existía la posibilidad de sesionar semipresencialmente ya perdió vigor” y que ahora “habrá candados” para poder recurrir de nuevo a esta opción.

Del Mazo, el ‘falso amigo’ del Frente: PRD

Fuerte atizó ayer el PRD contra el último góber tricolor del territorio mexiquense. Lo señaló como el “falso amigo” que “ataca”, luego de que la coalición Va por México –la base política que dio vida al Frente Amplio– perdió los comicios en el estado. “Que López Obrador vaya al último informe de Alfredo del Mazo confirma lo que todos sabíamos, entregó la elección a cambio de su impunidad”, aseguró el coordinador amarillo en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. Y fue más allá: “Lo dicho, no hay que cuidarse del enemigo que te ataca, sino del falso amigo que te abraza”.

Humphrey acusa boicot

Carla Humphrey, consejera del INE, tuvo un accidentado arranque de actividad, pues primero llegó tarde a la conferencia sobre el voto en el extranjero, y luego, cuando quiso responder preguntas, no fue uno, sino dos micrófonos los que fallaron. “Es un boicot”, dijo en tono de molestia. Por cierto, que ante la asistencia de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE a la plenaria de Morena, la consejera resaltó que no se debe quedar sólo en una reunión el abogar por el presupuesto del INE sino realizar varias durante los meses de septiembre y octubre para defender sus 23 mil millones de pesos.

Las prisas del Presidente

Tan a prisa estaba el presidente López Obrador por ir al informe de Alfredo del Mazo que dijo que no desayunaría tras la conferencia de prensa. No sólo eso sino que hasta omitió el acto protocolario de entrega recepción entre Javier May, hasta ayer titular de Fonatur, y David Lozano, general de la Sedena quien ahora se encargará de la administración del Tren Maya.

Madre buscadora sale al paso de las críticas

Y la respuesta de la madre buscadora Ceci Flores a las críticas por haber acudido al mitin de Xóchitl Gálvez no se hizo esperar. “Lamentablemente están diciendo que estamos politizando nuestra labor, que nos hemos convertido en políticas. Quiero decir que no es así”, esgrimió la sonorense. “Fuimos al evento porque una madre buscadora siempre se va a sentar con todos las personas que representan una esperanza para que la voz de nuestros desaparecidos siga siendo escuchada. Cuando alguien ofrece un micrófono para expresar nuestro sentir, nuestro dolor y la ausencia que tenemos por parte de las autoridades en la búsqueda e investigación de nuestros desaparecidos, ahí vamos a estar”. Así de claro.