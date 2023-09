El gesto de AMLO a Del Mazo

El presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá con Alfredo del Mazo un gesto que no había hecho a ningún góber saliente: acudir a su último Informe de Gobierno. El mandatario federal estará presente hoy en la ceremonia de las 10:00 horas. No será el único guiño, pues fijó la inauguración de la primera parte del Tren México-Toluca el 14 de septiembre, para que el priista todavía alcance a cortar el listón. No sorprende, pues el gobernador lo elogió en la inauguración del AIFA, cuando señaló que aplicó una nueva forma de gobernar, haciendo más con menos. Además, recordemos que AMLO encomió que Del Mazo “no metió la mano” en la elección del pasado junio que dio el triunfo a la morenista Delfina Gómez.

Irritación entre marcelistas

Los simpatizantes de Marcelo Ebrard ya llaman a su contrincante Claudia Sheinbaum, ‘SheinPAN’, y la acusan de intentar robarse el proceso. Entre presuntas trampas e inconsistencias, los marcelistas sostienen que el excanciller debería ser el verdadero ganador en el ejercicio llevado a cabo durante estos días, y que terminará este lunes. Algunos, sin embargo, ya anticipan un fracaso. Lo curioso es que sugieran que se abstendrán cuando lo que habrá será encuesta. ¿Le estarán entendiendo?

Escuchar a las madres buscadoras

El presidente López Obrador se ha negado a recibir a las madres buscadoras. La situación “ya se está atendiendo” y lo demás “es politiquería y publicidad”, aseguró el 31 de julio. Ceci Flores, madre de Sonora, le reprochó la apatía e insensibilidad y le juró que “lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros hijos para fines poco dignos”. Ayer, Xóchitl Gálvez ofreció escuchar y respetar a quienes buscan a sus hijos desaparecidos, y le apartó un lugar junto a ella en el templete a Flores, quien, por lo visto, depositó su confianza y esperanza en la aspirante presidencial. Lo malo es que ya podemos imaginar la crítica del mandatario desde Palacio: ‘¿Lo ven? Se los dije, hay razones políticas detrás, son épocas electorales…’. Una lástima.

Oficialismo vs. Xóchitl

En el Senado, los integrantes de la bancada de Morena, que coordina el chiapaneco Eduardo Ramírez, alistan echar mano de todos los recursos legales para evitar que la panista Xóchitl Gálvez siga utilizado la tribuna para promoverse como aspirante del Frente. El vocero de los legisladores oficialistas, César Cravioto, advirtió: “En el Senado no vamos a permitir ese tipo de shows, como el que hizo la aspirante del Frente en el Congreso general. Si quiere hacer campaña, ¡que lo haga en la calle, no en los recintos legislativos!”, soltó. Se prevé que se intensifique el debate político electoral en la Cámara alta.

Coordinadores naranjas hacen las paces

Quienes parecen haber fumado la pipa de la paz son los legisladores emecistas. Tanto el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, como su par en el Senado, Clemente Castañeda, compartieron mensajes de reconocimiento hacia el otro. Primero, Álvarez Máynez publicó una imagen abrazando al senador y lo calificó de ser “uno de los mejores políticos de México”, así como “el mejor líder parlamentario del país”. Castañeda le respondió al diputado que “ha sido un honor hacer equipo contigo a lo largo de tantos años de experiencias y aprendizajes”. Si bien ambos legisladores se encuentran de claros lados en el conflicto Dante-Alfaro, ahora falta saber si estos reconocimientos se hacen extensivos, o si sólo sirvieron para aparentar unidad.