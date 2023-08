Graue ¿confía? en que no habrá injerencia en sucesión

El rector de la UNAM, Enrique Graue, confía en que López Obrador no se meterá en la sucesión en la Rectoría a finales de año. Tras recibir un reconocimiento del Congreso de la Unión, sostuvo –eso sí– que estarán atentos, ya que –dijo– siempre hay intereses. En la ceremonia, señaló que “invertir en educación, tecnología e innovación no es un asunto menor. Es un tema de soberanía nacional”. Y en medio de la controversia por los libros de texto, y la manera en la que fueron elaborados, advirtió que un país con educación pobre tiene un futuro incierto.

Cobra el PT “factura” al PAN por su crítica a Noroña

Fuerte fue ayer el agarrón entre panistas y legisladores de la autodenominada ‘4T’ en el seno del Congreso de la Unión. La licencia al panista Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados dejó vacío el lugar que ocupaba como vicepresidente de la Comisión Permanente. El PAN pretendió que esa vicepresidencia la ocupara su diputada Martha Estela Romo, hasta el 31 de agosto, pero la mayoría morenista y sus aliados se impuso con 18 votos en contra, 17 a favor y dos abstenciones. Y la razón fue, dijo el petista Reginaldo Sandoval, que esa diputada llamó “parásito” y “flojo” a su aspirante presidencial, Gerardo Fernández Noroña. “Lo que pasa es que me tienen miedo, pero no me van a callar”, espetó la diputada blanquiazul.

‘Calienta’ Morena a Alito y a priistas en San Lázaro

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, calentó ayer a los priistas que buscan la presidencia de la Cámara de Diputados para el año 2023-2024, que les corresponde. Varios nombres han circulado en la bancada tricolor con claras aspiraciones, como Marcela Guerra y Carolina Viggiano, por ejemplo. Pero ayer el jefe morenista les echó a andar hasta a Alito Moreno. “Me acaban de decir que también Alejandro Moreno, hay que esperarnos”, anticipó Mier.

Cabeza de Vaca, a coordinar tema seguridad en el Frente

Con la novedad de que Francisco García Cabeza de Vaca fue invitado a ser el coordinador de las mesas de expertos de seguridad del Frente Amplio por México, “para construir juntos un proyecto que ayude a las y los mexicanos a vivir en paz”. Y vaya que sabe el exmandatario tamaulipeco de cuestiones de seguridad y violencia, aunque no necesariamente de cómo erradicarlas, pues durante su gobierno (y ahora la situación no ha cambiado) los enfrentamientos, balaceras, narcobloqueos y alertas de viaje de Washington fueron una constante.

Celebra Godoy revés de la Corte al fiscal de Morelos

Las ironías de la vida. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, se congratuló ayer con la Suprema Corte y celebró la decisión de desechar de plano una controversia del Congreso de Morelos por la detención del fiscal de aquella entidad, Uriel Carmona. El festejo de Godoy, una de las consentidas del presidente López Obrador, contrasta con lo que piensa el propio mandatario, que un día sí y el otro también critica al tribunal constitucional y no baja de corruptos a los ministros. Al final, cada quien habla de cómo le fue en la feria.

Otro caso que se desmorona a FGR

Conforme pasan los meses se advierte un fracaso más de la FGR. Ahora es por la acusación que hizo contra científicos del Conacyt, por el presunto desvío de 244 millones de pesos del organismo autónomo. Hasta ahora no ha prosperado una sola de las acusaciones. De hecho, la dependencia ya archivó, en forma definitiva, la investigación abierta contra Patricia Zúñiga, excoordinadora y fundadora del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. ¿Será ineficiencia de la fiscalía o más bien que la embestida contra los científicos tenía motivación política?