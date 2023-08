La nueva Segob, también contra la Corte

Considerada de las más cercanas y leales al Presidente, la titular de Segob, Luisa María Alcalde, dio ayer su primer raspón público a los ministros de la Corte. Acudió al informe de labores del presidente del Senado y enfiló sus baterías contra el Poder Judicial: “Que entre poderes debe haber independencia y respeto y que ningún poder puede estar por encima de otro. Que la visión o prejuicio de una sola persona que no fue electa no puede imponerse a la de millones aquí representados”, dijo. Y agregó: “Que las leyes aquí aprobadas deben ser respetadas y protegidas por ser aprobadas por una mayoría electa por el pueblo de México”. Ahora sí que, como diría ya saben quién, nada de que “la ley es la ley”…

Echan a los perros en el INE

Ayer soltaron a los perros… en el INE. De forma extraña, ayer el instituto aplicó protocolo de seguridad en la sala de prensa, previo a la conferencia sobre el anteproyecto de presupuesto. La revisión con canes es usual al ingresar a la sede de Viaducto Tlalpan, mas no en el área asignada a los reporteros. Personal de seguridad también estuvo realizando labores de supervisión. ¿Acaso en la era de Guadalupe Taddei se desconfía de la prensa?

Marcelo y su Premio Nobel

Marcelo Ebrard presentó ayer su plan Para ganar más, con un invitado de lujo, Robert Engel, Premio Nobel de Economía 2013, quien respaldó el proyecto económico del excanciller y la serie de iniciativas que dio a conocer para mejorar los salarios, crecer a 5%, crear 6 millones de empleos, atraer a más grupos como Tesla y facilitar la creación de empresas. El evento tuvo lugar en una fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, con la asistencia de jóvenes emprendedores. A ver si no lo cuestionan señalando que su invitado es neoliberal, pues ganó el Nobel “por sus métodos de análisis con series económicas temporales”.

Resistencias en el Comité Organizador

Pues ya pasaron cinco días y nada que se le da audiencia al PRD en el Comité Organizador del Frente Amplio. Algunos perredistas dicen que ni siquiera se ha solicitado formalmente y que esperan que sea el propio comité el que los llame. Pero otros aseguran que a los del comité no les gustó nada que se haya puesto en duda su fallo y se cuestione su trabajo. Por su parte, ayer Santiago Creel reclamó que “a nadie se le puede negar el derecho de audiencia y todos apoyamos la moción de que se transparente y se audite la forma en que se llevó a cabo la decisión en el comité”. ¿Y entonces?

El resbalón de Rutilio

A pesar de que no es la primera vez que asiste a la mañanera, Rutilio Escandón, gobernador en Chiapas, mostró desconocimiento del protocolo, pues salió antes que el presidente López Obrador y tomó el lugar que se le asignó, cuando la norma es que siempre el mandatario sale y los invitados detrás. Al percatarse de su error, se fue detrás de la mampara, y no se dio cuenta de que le dio la espalda a López Obrador. Pero digamos que eso es lo de menos, lo importante es que –como siempre que le toca hablar del tema– sólo evidenció que no está haciendo alguna acción u obra complementaria al Tren Maya, pues se limitó a hablar de la belleza de sus municipios.

Protesta por desabasto y lo agreden

Lo que faltaba… Por si no fuera ya reprobable el desabasto de fármacos en el sector salud, ahora, en Guaymas, Sonora, un empleado del IMSS agredió a un derechohabiente que se manifestaba por falta de medicamentos por fuera de una farmacia de la institución. Los hechos ocurrieron el pasado viernes y quedaron grabados en un video que circuló en redes sociales, donde se observa al presunto trabajador empujar al manifestante y romperle las cartulinas donde planteaba sus reclamos. Lo que hay que ver…