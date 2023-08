A recomponer la relación en el Frente

“A nadie conviene en estos momentos” un pleito mayor entre las dirigencias de PRI, PAN y PRD y el empresario Claudio X. González, dicen en las sedes nacionales de esos partidos. Lo que se ha hecho, según cuentan, es “recomponer la relación” después del “malentendido” que ocurrió con las afirmaciones del empresario en contra de Morena, pero que dañaron más al PRI. Lo que sí está claro –indican– es que “no habrá ruptura” en el Frente. El problema es que el “malentendido” fue muy claro… “Vaya descaro… nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto, ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de expriistas, es la peor versión del PRI”, dijo Claudio.

Leticia Ramírez, en la ruta López-Gatell…

En las bancadas de diputados y de senadores de Morena hay la instrucción –aseguran– de que la petición de comparecencia de la titular de la SEP, Leticia Ramírez, no procederá y no irá a enfrentar a los legisladores, como tampoco lo ha hecho por mucho tiempo el subsecretario Hugo López-Gatell. Los morenistas alegan que “no hay seriedad, no hay honestidad política en la oposición, no les interesan los libros ni los niños, sólo quieren descalificar, agredir y hacer política electoral”. Eso sí, admiten que “los errores en los libros sí, son graves, y se deben de corregir, claro…”. ¿Será para el otro sexenio?

Y ‘clausuran’ la SEP

La diputada federal del PRI Cynthia López Castro se adelantó a las acciones anunciadas por Va por México para frenar la distribución de los libros de la SEP. Antes de que los jefes de las bancadas en San Lázaro anunciaran el operativo, la legisladora llegó a la sede de la secretaría y “clausuró” las enormes puertas de madera con letreros de CLAUSURADO en blanco y negro. Entre empujones a los guardias de la entrada, advirtió: “No vamos a permitir que se distribuyan los libros con los que quieren adoctrinar a la gente”. Con gritos y empellones, la diputada logró llevar a una escasa decena de padres de familia a la protesta.

Las chanclas de Clara Luz

En medio de la ola de violencia en estados como Guerrero, Clara Luz Flores, titular del Sistema Nacional de Seguridad, da un uso prioritario a sus redes sociales: presumir que compró unas chanclas con la imagen caricaturizada del presidente López Obrador, no sólo para ella, sino para su familia. Así la frivolidad de algunos funcionarios.

Monreal, por libros de texto sin ideologías

“Siempre los libros de texto tienen que estar separados de cualquier ideologización; contener ciencia y tecnología, principios, historia, sin que ésta genere distorsión ni tampoco inexactitudes”. No, la petición no proviene de la oposición, sino nada menos que del senador con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal. Aunque confesó no haber leído los polémicos materiales de la SEP, el zacatecano también se mostró confiado en que se resolverán los posibles errores.

Perfila Delfina programas de vivienda

Los mexiquenses cada vez están más cerca de contar con mayores oportunidades para cumplir su meta de obtener un hogar propio, y es que la gobernadora electa, Delfina Gómez, manifestó, durante su participación en la inauguración del Centro de Servicio del Infonavit en las inmediaciones del AIFA, que durante su gobierno impulsará acciones en esa dirección. Dignificar el derecho a la vivienda en el Estado de México es un reto importante para la maestra Delfina Gómez, pues muchas familias aún no cuentan con un hogar propio. El programa ya está. El reto que tendrá es el de la instrumentación para que los proyectos se conviertan en realidad.