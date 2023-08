Félix Salgado ve ‘campaña de desprestigio’

Y mientras todo mundo ve cómo Guerrero se hunde en una espiral de violencia, el senador Félix Salgado lo que ve es una campaña de desprestigio, por parte de políticos y comunicadores, contra su hija, la gobernadora Evelyn Salgado. “Ayer (sábado) se reunieron un grupo de políticos y comunicadores en un conocido restaurante de Acapulco, y acordaron echarle una campaña de desprestigio de la gobernadora y su familia”, acusó el morenista, y añadió que “quisieran descarrilar a esta administración de la cuarta transformación”. Seguro por eso la violencia está como está en la entidad.

‘Calientan las plazas’ con libros de texto

Anticipan legisladores federales de la oposición que si no se toman medidas a tiempo, la distribución de los libros de texto podría generar peligrosos choques partidistas. Aunque no se han precisado las acciones que tomarán los partidos de la coalición Va por México, el solo anuncio de que van tratar de detener el reparto como sea “ya calentó las plazas en los estados del país”. Lo grave, nos advierten algunos, es que puede haber hasta enfrentamientos violentos con los seguidores de Morena.

PRD condiciona al Frente en la capital

Lo que queda del partido del sol azteca en la CDMX tomó distancia del Frente Amplio opositor. Las redes que por años ha formado y trabajado Víctor Hugo Lobo condicionaron su apoyo a Jesús Zambrano, en sus acuerdos con Alito Moreno y Marko Cortés. Nos cuentan que el mensaje de Lobo –exalcalde de la Gustavo A. Madero– a sus equipos y operadores electorales fue claro: si no hay un acuerdo y un método para la elección del coordinador del Frente en la capital que tome en cuenta lo que vale y la historia y legado del PRD, no habrá trabajo electoral ni apoyo a Va por México… Es decir, Santiago Taboada no las tiene todas consigo.

‘Vamos a ver’, dice Monreal sobre la CDMX

El senador con licencia y aspirante presidencial, Ricardo Monreal, dejó abierta la puerta para buscar la Jefatura de Gobierno de la capital. Al ser cuestionado sobre sus posibles aspiraciones, sostuvo que “yo soy contendiente a la coordinación nacional ahorita. Vamos a ver. Que pase este proceso y lo vamos a ver”. Total, candidatearse es gratis.

Llegan los Monriluches

Y hablando del político zacatecano, resulta que, de los creadores de los Amlitos y los Marcelitos, ahora llegan los Monriluches. El senador con licencia y aspirante a candidato de Morena, Ricardo Monreal presumió estos juguetes en los que se le ve disfrazado de personajes como luchador, abogado, campesino... y presidente de la República. La originalidad se desborda en Morena.

Ebrard dobla la apuesta

Marcelo Ebrard dobló la apuesta y presentó ayer lo que podría ser un nuevo programa social destinado a las jefas de familia que requieran apoyo. Bajo la idea de un Pasaporte Violeta, el excanciller plantea otorgar 3 mil pesos mensuales a aquellas mujeres que requieran de apoyos para salir adelante, entre otros planteamientos que hizo públicos ayer en la Ciudad de México. Ebrard ha puesto sobre la mesa al menos tres temas esenciales: seguridad, mujeres y salud, adelantando a sus colegas aspirantes en Morena.

Sheinbaum al estilo Barbie

“Las mujeres pueden ser lo que quieran ser”, destacó Claudia Sheinbaum ayer en su mitin por Sonora. Esperemos que Mattel no le cobre factura por usar el eslogan de Barbie para su beneficio político.