La situación de las madres buscadoras “ya se está atendiendo” y lo demás “es politiquería y publicidad”, reiteró ayer el presidente López Obrador. La respuesta vino de una de las madres, Ceci Flores, quien, en un video, sostuvo que “las madres buscadoras que pedimos una reunión con usted no tienen nada que ver con politiquería ni publicidad. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros hijos para fines poco dignos”. Le reprochó que, al hacer esas acusaciones, “se siente una especie de apatía, insensibilidad”. Con respeto a su investidura, le planteó que, si no las quiere recibir, lo invitan a que las acompañe a una jornada de búsqueda y así quizá cambie de parecer y pueda distinguir entre desesperación y politiquería.

Según la SEP, nos rebasó Júpiter

Menos mal que una jueza dio un ultimátum a la SEP para frenar la impresión de libros de texto. Resulta que los nuevos materiales –esos que “no les gustan a los conservadores”, según el Presidente– están plagados de errores, de acuerdo con Raúl Rojas, catedrático de la Universidad de Berlín. En entrevista con la periodista Adela Micha, el especialista advierte que entre las múltiples pifias está la definición de figuras geométricas, donde se dice que consisten en segmentos de líneas rectas, puntos y ángulos, dejando fuera al círculo. Pero una de las más graves es en el libro de cuarto grado, que presenta un esquema del Sistema Solar en el que la Tierra comparte órbita con Neptuno y Urano. Y Júpiter, que es un planeta lejano al Sol, aparece más cerca de éste que la Tierra. Pobre del alumnado…

Luego con más calmita, responde Samuel

Gracias, pero no gracias… al menos por ahora. Esa fue la respuesta del góber emecista de Nuevo León, Samuel García, tras ser candidateado por el presidente López Obrador. Eso sí, reconoció que es un halago y un gran honor el que el Ejecutivo federal haya hecho mención de sus posibilidades rumbo a 2024 –en lo que fue interpretado más bien como el ‘plan B naranja’ de AMLO para restar reflectores a Xóchitl Gálvez–, pero “todavía no son tiempos y no podemos caer en las mismas mañas y travesuras de los otros”, justificó. En su estilo regio insistió en que “yo prefiero puro jalar, ya lo he dicho varias veces, puro jalar, puro jalar, y respetar la ley, que ahorita no son tiempos”.

Autodestape

“Como quieran, quiero”, soltó la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, quien, ayer, en su conferencia Contramañanera, se volvió a autodestapar para la candidatura del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Luego de que su compañera de escaño Xóchitl Gálvez optó por no participar por la capital y lanzarse mejor por la grande, López Rabadán quizá pueda tener mayor oportunidad. “Voy a participar para ser la próxima jefa de Gobierno de esta ciudad, porque la capital merece”, dijo.

Mensaje ‘sospechosista’

Y hablando de candidaturas para la Jefatura de Gobierno, mucho sospechosismo desató el tuit de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Quien fuera el fallido zar anticovid y ahora zar antidrogas tuvo a bien postear un tuit en el que simplemente dice: “¡Buenos días, CDMX!”. ¿Será que está coqueteando con la idea de lanzarse por la Jefatura de Gobierno?, fue el sentido de muchos comentarios. No vaya a decir Fernández Noroña que le quieren robar a su secretario de Salud en su soñado gabinete presidencial.

Para abajo, mañanera en la que se presumen encuestas

A pesar de que lo considera censura y violación a sus derechos, al presidente López Obrador no le quedó otra que bajar parte de la conferencia en la exhibió encuestas en las que Morena tiene ventaja. Y en congruencia con sus denuncias, Xóchitl Gálvez también avisó que eliminaría de sus redes publicaciones en las que critica al Presidente. Entre ellas la de que es “tamal en la ‘4T’” y en la que asegura será la próxima presidenta, en acatamiento de la orden del INE.