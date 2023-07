Creel se va de la Mesa Directiva, pero se queda en su curul

Nos anticipan en el Palacio Legislativo de San Lázaro que el miércoles de esta semana habrá una decisión sobre el futuro de Santiago Creel. También adelantan que el acuerdo avanza en el sentido de que debe dejar la presidencia de la Cámara de Diputados, pues hoy, como aspirante presidencial del Frente, “está manejando recursos públicos por alrededor de ¡20 millones de pesos diarios!”, cuestionan. Eso sí, seguirá siendo diputado federal, conservará su curul y su dieta.

Segundo aviso a Alito

En la bancada de Morena nos indicaron que al diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya le llegó el “segundo aviso”. Después del “primer aviso” con los cateos a sus propiedades en Campeche, el fiscal del estado, Renato Sales, ya anticipó que “una vez que se le acabe el fuero constitucional a Alito se solicitará a un juez que gire una orden de aprehensión para que explique el delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa”. Si es que no les pasa como con el góber del PAN en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que al final no le han podido comprobar nada. Porque si no, todo será puro show electorero, admiten los propios morenistas en San Lázaro.

Delgado acusa práctica del ‘móchitl’ en Miguel Hidalgo

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió contra la panista Xóchitl Gálvez, y afirmó que el modus operandi como se autorizaban los desarrollos inmobiliarios a cambio de que contrataran a las empresas de la senadora se llamó ‘el móchitl’, por aquello de los moches a cambio de los permisos. “Es un modo de moche más sofisticado, pero que finalmente son actos de corrupción y tráfico de influencias” en la delegación Miguel Hidalgo, aseguró.

Cuevas, entre ultraconservadores en DC

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, nuevamente dio de qué hablar. Durante una gira por Washington, DC se reunió con grupos de ultraderecha, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y la familia ultraconservadora Schlapp. Presumió en sus redes fotos y videos de esos encuentros, y anunció que buscará presentar en todas las escuelas públicas y privadas de la demarcación una cuestionada película producida por Eduardo Verástegui, miembro activo de la CPAC.

El plan B naranja del Presidente

Después de ver el trato que se le da a Xóchitl Gálvez, parece difícil que los emecistas Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas, gobernador de Nuevo León y alcalde de Monterrey, respectivamente, se suban al ring de la elección de 2024, ahora que los destapó López Obrador… a menos que lo que quiera el Presidente es a dos rivales blanditos, que no buscarían enfrentarse de lleno con el o la aspirante guinda.

El futurismo de Noroña

Luego de su gira por Nueva York, Gerardo Fernández Noroña hizo una revelación importante acerca de su eventual gabinete presidencial, en caso de “lograr la hazaña colectiva” y llegar a Palacio Nacional en 2024. Aseguró que nombraría secretario de Salud nada menos que a Hugo López-Gatell. El suspirante petista dijo que el hoy subsecretario de Prevención y Promoción de la salud –sí, ese que estimó como escenario catastrófico el de 60 mil muertos por covid– es un hombre “preparado, comprometido, consecuente, conocedor de su materia y buen comunicador”, pero que ha sido víctima de una “terrible campaña” negativa.