Elon Musk, ¿Xochilover?

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez capitalizó desde la semana pasada el mote de la señora X que le puso Elizabeth García Vilchis en su Quién es quién en las mentiras. Con chamarra de piel negra y lentes oscuros al estilo de The Matrix posó ante fotógrafos formando una X con los brazos. Ahora, Elon Musk, CEO de Tesla y dueño de Twitter, anunció que cambiará el logo de pájaro azul de esa red por una “X”, y lo hizo justo formando una X con los brazos. La senadora, con el timing que le caracteriza, aprovechó y tuiteó: “Les presento al señor X. Ya hasta Elon Musk es Xochilover. ¿Tú qué esperas? ¡Fírmale X!”.

Promoción de corcholatas con recursos públicos

Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, aseguró, en respuesta a la crítica de un tuitero de que promovía a su amiga Sheinbaum, que “en el SPR y en Canal 14 se han hecho biografías y semblanzas con el mismo tiempo y duración de todos los aspirantes a coordinador de la defensa de la cuarta transformación”. No tardó el exconsejero del INE Ciro Murayama en señalar que destinar recursos públicos a difundir a los aspirantes de Morena en la página del gobierno “se clasifica como delito”. Y cuestionó: “¿El gobierno procesará a Villamil? NO: los delitos son buenos, dignos y honestos si los cometen ellos”.

Marcelo y el pop coreano

El excanciller y aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, le sigue enviando guiños a la comunidad de fans del pop coreano en México. “Sí, me voy a traer a BTS en 24, no me dejaron porque están haciendo el servicio militar, pero dije: acabando el servicio militar, me los traigo a México”, aseveró. Es tiempo de prometer.

Toda la burocracia a ‘levantar’ al IMSS-Bienestar

En medio de crecientes demandas y protestas por su ineficacia e irregularidades, el gobierno envió a toda la burocracia del sector para “levantar” al IMSS-Bienestar. La nueva titular de Gobernación, Luisa Alcalde, se metió a “coordinar” y operar este sistema y creó el Comité Técnico del Fondo de Salud para el Bienestar, a través del cual se transferirán los recursos públicos para el nuevo Órgano Público Descentralizado. Participan la Segob, las secretarías de Salud y de la Función Pública, el IMSS y hasta Banobras. El objetivo, que cualquier mexicano que lo requiera y acuda a un centro de salud “cuente con un servicio digno y con infraestructura necesaria, equipamiento y medicamentos que garanticen la atención”… A ver si es cierto.

Reclama PRD su ‘legado’ en la CDMX

El partido del sol azteca aclaró que “es falso que la candidatura a jefe de Gobierno de la CDMX del Frente Amplio por México le corresponde al PAN”. De hecho, el aspirante del PRD, Luis Espinosa Cházaro, reclamó que “si la Ciudad de México tiene hoy Metrobús, matrimonios igualitarios, si las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo sin ser criminalizadas, si tenemos programas sociales y una Constitución local, es gracias al PRD, es un legado del partido y del que no sentimos orgullosos”. A ver qué tanto de sirve eso en sus aspiraciones.

Convoca Monreal a la unidad

Unidad pidió Ricardo Monreal a los ciudadanos y a los otros que al igual que él buscan la coordinación nacional de la defensa de la transformación, porque si hay ruptura en el movimiento y división entre uno de los cuatro contendientes, puede haber riesgos para mantener el proceso de cambio que inició el Presidente en 2018. Ante cientos de mujeres, hombres y jóvenes de Milpa Alta, que le dieron un buen recibimiento durante su recorrido, ayer en la capital, el político morenista subrayó que no debe pasar lo que en la Ciudad de México hace dos años, donde por la división de grupos y la falta de unidad se perdieron nueve alcaldías. En ese tenor, señaló que es tiempo de que una visión compartida, incluido el pueblo, vaya marcando un camino nuevo, para que la gente tenga una oportunidad real en la vida.