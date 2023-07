Despiden al ‘líder’ sin los líderes en San Lázaro

Al “auténtico líder parlamentario” Porfirio Muñoz Ledo, como le llamaron diputados de todas las bancadas, lo despidieron ayer desde el Palacio Legislativo de San Lázaro… sin los líderes de las fracciones. Aunque estaba anunciada la presencia y la participación en tribuna de los coordinadores parlamentarios en la ceremonia luctuosa en el salón de plenos, sólo lo hizo el de Morena, Ignacio Mier. No lo hicieron Jorge Romero, del PAN; Rubén Moreira, del PRI; Carlos Puente, del PVEM; Alberto Anaya, del PT; Jorge Álvarez, de MC, ni Luis Espinosa, del PRD.

Cercanía con Alstom

Tras cumplir con la entrega del primer vagón del Tren Maya, Maite Ramos, directora general de Alstom México, se llevó un reconocimiento público del presidente López Obrador. No sólo eso sino que el mandatario le dedicó dos minutos más de su tiempo, pues se quedó platicando con ella en privado, una vez apagadas las cámaras de la mañanera, y hasta una palmadita le dio. ¿Alguna petición especial para el recorrido que hará del tren tras su quinto informe que dará en Campeche?

Desoyen corcholatas al INE

A los aspirantes de Morena ya les gustó andar jugando con fuego. Ayer, Marcelo Ebrard presentó su propuesta de seguridad, algo que el INE prohibió a los políticos que ya andan con actividades adelantadas dentro de su partido con miras a la Presidencia en 2024. Recordemos que la autorización de activismo incluye no llamar al voto, no hacer propuestas ni presentar plataformas programáticas.

Jugada de Fayad con los naranjas

Acompañado de un grupo de expriistas, el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad le pidió al coordinador nacional de MC, Dante Delgado, que lo invitara a comer. Según el exmandatario estatal, no han hablado sobre la probabilidad de que se una al partido naranja, aunque no lo quitó de la mesa. No sería un mal botín para MC que Fayad se lleve a todos sus leales que han dejado las filas del partido tricolor, y de paso le dan un revés a Alito Moreno, con quien tanto Fayad como Delgado han hecho públicas sus diferencias.

El reto de Morena en CDMX

Ahora que falleció Porfirio Muñoz Ledo, uno de los personajes que hizo posible que la izquierda ganara la Ciudad de México en 1997, surge la pregunta: ¿Será Martí Batres, del ala radical, quien paradójicamente entregue la capital a los opositores luego de 27 años de dominio político? El jefe de Gobierno deberá trabajar duro para revertir la tendencia mostrada en las elecciones intermedias capitalinas en 2021.

Los escenarios de Dante

“Pagué con mi libertad”, dice Dante Delgado. Esto lo señaló el coordinador nacional de MC en referencia al tiempo que pasó preso por desvíos de fondos mientras gobernó Veracruz, hasta que obtuvo su libertad, pues el delito ya había prescrito. En otras ocasiones, el también senador ha reclamado que no se publique también que “soy el primer ex servidor público mexicano que ha ganado una demanda por daño moral contra el Estado”. De frente a las elecciones de 2024, está bien que siga construyendo su imagen de mártir, pero hay quienes piden que no ignore las voces en su propio partido que se inclinan por unirse a la alianza opositora en caso de que Xóchitl Gálvez sea la candidata.

Piden vigilancia a fiscales y jueces de CDMX

Abogados piden una investigación contra fiscales y jueces de CDMX por la “duda razonable” en las investigaciones que realizan y sentencias que dictan. Los litigantes han detectado un “modus operandi” que advierte la fabricación de casos en materia civil. Ejemplos, dijeron, son los casos de la Fundación Jenkins, Oro Negro y la Cooperativa Cruz Azul, donde se advierte un esquema similar que, demandan, hay que revisar, pues revela corrupción, tráfico de influencias, extorsión y coalición de servidores públicos. ¿Tomarán nota la fiscal Ernestina Godoy y el magistrado Rafael Guerra?