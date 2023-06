Las aspirantes dejan camino libre a Xóchitl

La que quizá ya se vio como la única mujer en la contienda por la candidatura presidencial de oposición es Xóchitl Gálvez. Tras la decisión de Claudia Ruiz Massieu de no participar, la hidalguense le dirigió unas palabras –como quien ofrece consuelo–, expresándole “respeto y aprecio por todo el trabajo que has realizado a lo largo de tu carrera”, y le deseó parabienes: “Que tu defensa por el bienestar de las y los mexicanos siga dando buenos frutos”. Lo mismo hizo con Lilly Téllez cuando se bajó de la contienda, primero la llamó a reconsiderar, pero “si ya no hay vuelta atrás, estoy segura que nos encontraremos en el camino, cada una en su trinchera, y desde ahí lucharemos y ganaremos juntas”. Ya nada más falta que Beatriz Paredes baje la mano, y la senadora por el PAN sería el único rostro femenino en la puja.

La ‘4T’, ‘hacia la dictadura sanitaria’

Dicen los que saben, que con las decisiones tomadas por el Consejo de Salubridad General, se da “un nuevo paso a la ‘dictadura sanitaria’ que pretende el gobierno federal”. A juicio del secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Ramírez Barba, del PAN, “eliminan a la UNAM del Consejo de Salubridad, a todos los vocales del consejo: el IPN, instituciones de educación superior, a las academias, a los colegios médicos (pediatría, enfermería, salud pública)”. Es decir, “eliminan todos los contrapesos a la ‘4T’”, porque “la autonomía del consejo se convirtió en un obstáculo” para el gobierno, alertó.

Para Espadas, INE debió frenar precampaña anticipada

Quien se manifestó abiertamente en contra de que el INE no haya frenado los eventos de las corcholatas de Morena fue el consejero Uuc-kib Espadas, pues indicó que si bien no se les da luz verde, sólo le pasa la bolita al Tribunal Electoral. En su opinión, la Comisión de Quejas sí debió haber emitido una tutela preventiva para frenarlos, pues él, como cualquier ciudadano, ve violaciones legales.

Manotazo en la mesa de Batres

El que quiso hacer sentir su nueva autoridad, dando un manotazo sobre la mesa, es el flamante jefe de Gobierno, Martí Batres. Tras el robo reciente a una joyería en Polanco, lanzó frases de advertencia como: “En la Ciudad de México, si alguien la hace, la paga, que quede bastante claro”. “No vamos a aflojar ni un milímetro”. “Quien genere violencia no va a tener tregua”… Para como están los índices de inseguridad en la capital –incluidos feminicidios y desapariciones–, parece que van a tener que ser reiteradas estas advertencias, pero no se puede tapar el Sol con un dedo.

Rosario Robles arranca su gira

Y hablando de giras, la que ya comenzará sus recorridos por el país es nada menos que Rosario Robles… Pero no, no como aspirante del frente opositor ni mucho menos como corcholata. Se trata de la “ruta de la gratitud” que emprenderá la extitular de Sedesol y Sedatu para visitar 20 estados y 67 municipios y agradecer a aquellos que escucharon a su hija, Mariana Moguel, quien buscó solidaridad con la exfuncionaria y convencerlos de su inocencia. La ruta iniciará en Morelos.

Marcelo por debates

Quien no quita el dedo del renglón es Marcelo Ebrard. Ayer volvió a insistir a la dirigencia nacional de Morena que organice al menos un debate entre los aspirantes de ese partido. Se trataría, dijo, de plantear y defender sus proyectos de gobierno. El excanciller se sabe preparado para participar en cualquier formato que se decida. Ya ganó un gran punto que fue las renuncias de las corcholatas a sus respectivos cargos públicos y la apuesta ahora es doblegar a los organizadores del proceso interno con esta propuesta.