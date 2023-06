Monreal, de visita en el Ayuntamiento

Quien con su presencia sorprendió en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento fue nada menos que Ricardo Monreal. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena se reunió con el flamante mandatario capitalino, Martí Batres. Llama la atención porque el zacatecano tuvo sus diferencias con Batres en el Senado, ambos siendo legisladores, cuando se disputaba la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara alta –que a la postre ocuparía Eduardo Ramírez–. ¿Cuál será el mensaje que quiso mandar Monreal con la visita a la sede del Gobierno de la Ciudad de México, que por cierto también estará en juego en la elección del próximo año?

Sigue incertidumbre sobre la encuesta

El excanciller y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, insiste en que es indispensable aclarar todos los temas relacionados con la encuesta. Se necesita saber quién la va a hacer, cuáles serán las preguntas y quiénes serán los encuestados. Para el paso al que va caminando la dirigencia de Morena, no parecen tener mucha prisa en darle luz a estos temas.

Bloquean de nuevo elección de comisionados

Morena y sus aliados del Verde y el PES lo hicieron de nuevo. Con su mayoría, y por diferencia de un solo voto en la sesión de la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso, rechazaron ayer convocar a un periodo extraordinario en el Senado de la República para elegir a los comisionados del Inai. Seguirán, pues, en desacato de una orden judicial.

Sheinbaum y su ‘lucha contra el neoliberalismo’

Extrañamente ayer la exjefa de Gobierno no tuvo actividades de campaña… perdón, “asambleas informativas”. Pero donde sí se hizo presente Claudia Sheinbaum fue en las redes sociales, pues posteó un recorte de la gaceta The Stanford Daily en la que se ve en una manifestación hace 32 años. “Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal (…). Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y (…) protestamos durante una visita de Carlos Salinas, reclamando democracia para México y un comercio justo entre Estados Unidos y nuestro país”. En realidad la doctora protestaba contra el Tratado de Libre Comercio, en lo que tal vez ya cambió de opinión… ¿o no?

Administración de la justicia

Pareciera que las autoridades y los impartidores de justicia buscan aprovechar la coyuntura para hacer anuncios cuando hay reflectores encima. Y es que ayer, justo el día en que la ONU criticó la falta de investigación en los casos de tortura en México, la FGR detuvo a Gualberto Ramírez, ex jefe antisecuestros de la SEIDO, por tortura de los criminales confesos del caso Ayotzinapa. Y por otra parte, ayer que se cumplió un mes más de los hechos de Iguala, la jueza segunda de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión contra los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada, también en el caso de los normalistas. ¿Será mera coincidencia?

Murayama explica su sabático

El exconsejero del INE Ciro Murayama se defendió de quienes lo han señalado por tomarse un año sabático en la UNAM cuando apenas se había reincorporado de lleno a su labor docente. Dentro de su carta, el exfuncionario aseguró que, aún estando en el INE, siguió trabajando. Y no sólo eso, sino que desde antes de irse ya había cumplido con los requisitos para poder pedir el sabático. Además, Murayama no se contuvo y aseguró que sus alumnos sí hicieron su tesis, tirándole un dardo a cierta ministra y a todos los que la apoyan en la ‘4T’.