Yeidckol acusa violencia de género; iría al tribunal

Este viernes está ya listo el registro de más aspirantes de Morena para ser “coordinador de defensa de la 4T”. A las 11:00 se espera en un hotel de avenida Revolución a Manuel Velasco, a las 12:00 a Ricardo Monreal, a las 14:00 a Adán Augusto López, a las 17:00 a Gerardo Fernández Noroña y a las 19:00 (horario por confirmar) a Claudia Sheinbaum. Y no, no figura en la lista Yeidckol Polevnsky. Al respecto, la diputada y exdirigente del partido consideró que se están violando sus derechos, que es un insulto para las mujeres y violencia política de género. Advirtió que de todos modos acudirá a registrarse y, si no la dejan, no descartó acudir al tribunal a exigir que se respete su derecho.

Morena, con el fuego amigo vivo

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, admitió que “sorprendió a todos” la filtración del video del reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo en la sesión del Consejo Nacional, porque se supone que “nadie debía tener celular”, pues fueron recogidos a la entrada”. Advirtió que “ya se investiga de dónde viene el video y quién lo filtró. ¡Yo sí quiero saber quién fue!”, dijo, aunque admitió que “tampoco puede haber sanciones”. El dirigente estimó que “es un incidente menor, no pasa nada, no es un escándalo tampoco”, pero sí hizo un “llamado a evitar estas agresiones entre aspirantes, que no lleven a grupos a su registro este viernes y que prevalezca la madurez”.

Se intensifica el chapulineo

El morenista Eduardo Ramírez, apenas asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado y ya tiene un pie fuera o, al menos, la mente en otra parte. Resulta que el exmilitante del Verde ya suspira por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, entidad agobiada por la guerra entre grupos criminales, el desplazamiento forzado y la ola migratoria. En sus aspiraciones tendrá que vencer, primero, al director del IMSS, Zoé Robledo, quien alzó la mano. En tanto, en la Lotería Nacional, Margarita González ya anunció que irá en busca del gobierno de Morelos. El chapulineo a todo lo que da.

El TEPJF se digitaliza

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, presentó la plataforma Justicia Electoral Digital. Esta herramienta –nos dicen– facilitará el acceso a la impartición de justicia electoral para ciudadanos que vivan en México o en cualquier parte del mundo y permitirá dar seguimiento a los expedientes o información destacada, como las fechas clave para las elecciones de 2024. Bien por este avance institucional. Ojalá que, de alguna manera, sirva para una mayor vigilancia de la adelantada e irregular carrera por la sucesión presidencial.

La fiscalía, hecha un muladar

Puestos ambulantes en banquetas y vías que obstruyen el paso de peatones y vehículos, empolvados coches y motos implicados en investigaciones, patrullas (de la policía preventiva y de investigación), autos particulares en doble y hasta triple fila, y calles cerradas por obras. Ese es el ambiente y aspecto afuera del búnker, oficina central de la fiscalía capitalina donde despacha Ernestina Godoy. En 20 años de que la fiscalía (antes procuraduría) está en la esquina de Río de la Loza y Gabriel Hernández, colonia Doctores, no se veía algo similar. Esperemos que el muladar no esté también en las entrañas de la institución.

Disgustará en Palacio vuelco en caso de regidora

En la mañanera de ayer, el Presidente no dejó pasar el caso de la regidora panista de Reynosa, Denisse Ahumada, que fue detenida en Estados Unidos presuntamente en posesión de cocaína. De ahí se agarró el mandatario para hablar de la hipocresía como doctrina de los conservadores. Por la tarde se supo que el juez estadounidense Juan F. Alanís determinó que no se estableció “una causa probable de que la acusada cometió la ofensa por la que se le acusa”; por ello ordenó “que la acusación en esta materia sea desestimada sin perjuicio”. Es decir, instruyó que quedara “absuelta de su detención en este asunto”. A ver si hoy López Obrador no acusa al juez estadounidense de corrupto, conservador y al servicio de la oligarquía…