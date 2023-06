Se adelanta Creel con sus otros datos

El diputado Santiago Creel asegura haber tomado ya la delantera en su partido y, con los resultados en mano de una encuesta que lo coloca presuntamente en primer lugar, ya hasta llamó a sus correligionarios a la unidad en torno de su candidatura a la Presidencia en 2024. Según el sondeo que cita en Twitter, tiene 24 por ciento de preferencias, frente a 17% de Ricardo Anaya, 14% de Lilly Téllez, 12% de Margarita Zavala, 10% de Mauricio Vila, 8% de Maru Campos, 6% de Juan Calos Romero Hicks y 5% de Mauricio Kuri. “Las preferencias y los números nos animan a seguir mirando hacia adelante sin bajar el ritmo. A darle, la defensa de México continúa”, festejó en sus redes sociales. Cada quien sus datos.

Lo convocan y Vila aprovecha

Es poco frecuente que se le invite a las exposiciones de los lunes en Palacio Nacional sobre el Tren Maya, y al ser un presidenciable de la oposición, Mauricio Vila, gobernador en Yucatán, aprovechó los reflectores de la mañanera, ¡durante 20 minutos, para destacar avances de su administración! Nada despistado el panista, pues como el Presidente presume, es un foro muy visto.

Las puertas naranjas, ¿el plan B de algunos?

Mientras en Va por México descartan acoger a alguna corcholata disidente, el líder de MC, Dante Delgado, no cierra la puerta para que Marcelo Ebrard sea el abanderado naranja en 2024. A pregunta expresa de la prensa, el senador respondió que “Andrés Manuel sabe que somos amigos (…) y que Ricardo Monreal es nuestro amigo, y que hay mucha gente en Morena que son nuestros amigos”. Sólo falta que el canciller esté dispuesto a renunciar a Morena en caso de no ser el elegido, algo que no se ve claro hasta el momento.

La importancia de defender las NOM

Mientras la agenda pública se ha centrado en los comicios, pocos actores políticos se han pronunciado sobre la intención del gobierno federal de desaparecer 34 normas oficiales mexicanas, lo cual pone en riesgo la atención de calidad de enfermedades como el cáncer cervicouterino, de mama y de próstata. Pero un grupo de senadores, que incluye a la panista Alejandra Reynoso, las priistas Sylvana Beltrones y Nuvia Mayorga, así como el perredista Miguel Ángel Mancera, salió a defender la importancia de las NOM, las cuales permiten a pacientes ser atendidos bajo los estándares de calidad internacional, por lo que –advierten– su desaparición traerá consigo que hospitales públicos y privados se desempeñen sin reglas claras en sus diagnósticos.

Alistan dardos morenistas contra Cossío

Con expectación se espera este martes la presencia del ministro en retiro José Ramón Cossío –nos anticiparon– en el conversatorio que organiza Morena sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, que sugiere que los ministros sean electos por voto ciudadano. Cuentan que hay varias preguntas preparadas por diputados de la autollamada ‘4T’ sobre su paso por la Corte y en torno de su participación en las manifestaciones ciudadanas. Aunque aclaran, eso sí, que será “con todo respeto”.

Punto para Higinio Martínez

Seguro le reconocerán en el futuro inmediato la madurez que tuvo Higinio Martínez en la operación política que permitió este domingo al partido del Presidente arrebatarle el Estado de México al Revolucionario Institucional. A diferencia de lo ocurrido en Coahuila, donde se observó divisionismo entre Morena y sus aliados, la operación cicatriz entre las bases y grupos políticos mexiquenses la llevó a cabo y a tiempo el propio político de Texcoco, al no salir favorecido en las encuestas internas que le dieron el gane a Delfina Gómez como candidata. El senador echó mano de toda la estructura construida a lo largo de su trayectoria política, para llevar a todas las zonas del estado el autollamado movimiento de la transformación y asegurar el triunfo de Delfina. Fue, nos dicen, un trabajo a ras de tierra, nada sencillo.