Ni Encinas se salvó de Pegasus… en este gobierno

Lo bueno es que en este gobierno ya no se espía a nadie… Y no nos sorprendamos si mañana en el Quién es quién en las mentiras sale la información publicada en The New York Times sobre que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado con el programa Pegasus, mientras se investigaban abusos del Ejército. “Su celular ha sido infectado varias veces, incluso el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del gobierno sobre la desaparición (en el caso Ayotzinapa), lo que les dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital”, detalló el rotativo. De prensa conservadora y vendida no los van a bajar en la tribuna de la mañanera.

Laynez, contra las ‘maromas’ judiciales

El ministro Javier Laynez puso el dedo en la llaga. “Yo creo que seguimos viendo, y lo digo con mucho respeto, cómo sí se debe de aplicar el decreto, un decreto que ha sido declarado inconstitucional”, reprochó. La mayoría de los ministros sostuvo que se tenía que invalidar el decreto completo, y no sólo lo relacionado al Inai. Ahora habrá que esperar a que discutan la impugnación del segundo decretazo, enfocado al Tren Maya y el interoceánico.

México, ¿con sistema de justicia como en Suiza?

El embajador suizo en nuestro país, Pietro Piffaretti, estuvo reunido con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la morenista Nelly Minerva. Ahí señaló que “la Fiscalía General de la República ha aprovechado el conocimiento y la experiencia suiza para la capacitación de fiscales federales y estatales”. Ahora nada más falta que Morena salga a decir que no nada más tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, sino un aparato de justicia como el de los suizos…

Respaldan a Adán ganaderos de Chihuahua

Nada mal le fue al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su visita a Chihuahua. En el Centro de Exposiciones y Convenciones de la entidad, inauguró la Convención Nacional Ganadera Chihuahua 2023. Ante más de mil 300 productores que se dieron cita en el evento, el responsable de la política interior, en representación del Presidente de la República, aseguró que la ganadería del estado está a la altura de las mejores del mundo, lo que le valió el reconocimiento y apoyo de los asistentes.

‘Acuerdos’ con empresas en CDMX

Claudia Sheinbaum deslizó ayer cómo su gobierno logró “acordar” con 10 empresas e instituciones acceder a 18 concesiones de pozos de agua y ayudar al abastecimiento para los habitantes de la ciudad. La aspirante presidencial explicó que “no hubo necesidad de hacer un decreto” por parte “del Presidente de la República” para tener acceso al agua, por lo cual reconoció tanto a empresas como a instituciones que aceptaron colaborar. Al buen entendedor…

‘Tintes políticos’ contra el ahuehuete

El domingo fue detenido en flagrancia un hombre que retiró el sistema de riego y colocó cemento alrededor del nuevo ahuehuete, plantado en la glorieta de Reforma. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ha sido severamente criticada porque se le secó el primer ahuehuete, no descartó que haya “tintes políticos” en la acción del hombre detenido, quien, por cierto, fue acusado por el delito de daño en propiedad doloso. ¿Será?