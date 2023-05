Ebrard capotea las indirectas

Al ser cuestionado sobre los dichos del presidente López Obrador, quien sostuvo que el movimiento se podría correr hacia el centro una vez que termine este sexenio, el canciller Marcelo Ebrard bromeó diciendo que “habla de Claudia” y no de él. El secretario capoteó bien el tema para no ponerse el saco, que quizás es lo que esperaban algunos.

Populismo legislativo

El presidente del Senado y aspirante a la candidatura morenista a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, usa un día sí y… el otro también para promocionar su imagen y tratar de quedar bien en Palacio Nacional. Ayer insistió en que los jueces y magistrados sean elegidos por la ciudadanía y estén sujetos a la rendición de cuentas en el manejo de recursos. Y para que no quede duda, el legislador, quien ya ha presentado una iniciativa al respecto, calificó de inadmisible que en el Poder Judicial tengan sueldos cercanos a los 300 mil pesos mensuales. Al poblano sólo le queda hasta el 31 de agosto, día en que concluye su gestión como presidente del Senado.

Bofetón diplomático a Epigmenio

El embajador de Reino Unido en México, Jon Benjamin, no se quedó callado. Después de que Epigmenio Ibarra criticara el día de la coronación, afirmando que es “patético” que haya herederos en pleno siglo 21, el diplomático le respondió que “el orden constitucional preferido al interior del Reino Unido debería depender de los británicos, y no de usted”. Y remató diciéndole que “lo patético es insultar las tradiciones milenarias de otros países que, según las encuestas, cuentan con un apoyo mayoritario interno”.

‘Pasan báscula’ a maestros en Palacio

Aunque no se hizo así en el evento del 1 de mayo con los sindicatos, ayer causó extrañeza que, a última hora, Presidencia decidió no transmitir el mensaje de López Obrador en la comida que ofreció por el Día del Maestro, como se había acordado. Peor aún, a los maestros les retiraron sus celulares para entrar al evento. Leticia Ramírez, secretaria de Educación, dijo desconocer la causa, pero perfiló que fue por “una cuestión práctica. Como es mucha gente, todos quieren tomarse una foto con el Presidente y se vuelve complicado”. ¿Será eso o en una de esas el Ejecutivo aprovechó al magisterio congregado para abordar su llamado plan C? Caray, cómo hay mentes cochambrosas para imaginar eso.

Se burla, pero no niega falta de apoyo de Conade

“También estamos militarizando el deporte. ‘Así no, AMLO; así no, AMLO’”, fue la frase con la que el Presidente se mofó de las críticas que surgieron el fin de semana porque la selección de nado artístico ganó medalla de oro, pese a no tener ningún apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El mandatario no negó que en efecto no hubo apoyo de la Conade, y sólo justificó que seis de las 10 competidoras son personal de la Sedena y, por ende, tienen salario y viáticos. Claro, también extendió la felicitación a las ganadoras.

Urgen a aprobar ya ley 3 de 3 contra violentos

Apuradas se vieron ayer las diputadas del Grupo Plural en San Lázaro, quienes tocaron la puerta de los Congresos estatales para que aprueben ya la reforma constitucional “3 de 3″, que va a impedir que agresores de mujeres o incumplidos con la pensión alimenticia sean candidatos a puestos de elección popular o que ocupen un cargo en el servicio público. Llevan nueve estados, les faltan al menos otros ocho. La mala noticia –dijeron– es que para que entre en vigor en la elección de 2024 debe aprobarse a más tardar en la primera semana de junio, y la otra mala también es que ya varios Congresos están cerrando sus periodos de sesiones ordinarias. Está en el límite la reforma.