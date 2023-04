Ley Minera, a marchas forzadas

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se abrió espacio en su agenda para acudir ayer a una reunión privada con la Junta de Coordinación Política de los diputados. ¿El objetivo? Apurar la aprobación de las reformas a la Ley Minera que propuso el Ejecutivo. Y es que, después de que el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, de Morena, advirtió que “no hay acuerdos y el tema se va hasta septiembre”, el líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, insistió en apurar el dictamen en lo que resta de abril y ayer invitó hasta a los representantes de sector minero “para escuchar su opinión”… Nada está dicho.

Rusia agradece a Mier

La embajada de Rusia en México aplaudió la postura de Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, después de la reunión en el grupo de amistad México-Ucrania. Y es que la junta señaló que la reunión “no representa la posición consensuada de la Cámara de Diputados”. Por ello, la representación diplomática rusa agradeció “a la Jucopo que haya manifestado claramente su postura sobre el discurso ‘entretenido’. Una vez más, respetamos la postura equilibrada y sensata de México. Tales manipulaciones no pasarán”. ¿Cómo se dice? ¡Ah, sí! No me ayudes, compadre.

Reprocha que ministros no le sean incondicionales

El Presidente ya había externado que se había equivocado con proponer a ciertos ministros, pero ayer, bajo el enojo del revés a sus planes para la Guardia Nacional, y porque “su pecho no es bodega”, señaló directamente a Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, este último proponente del proyecto que frenó el pase de la corporación a la Sedena. Que gran espaldarazo para ambos.

‘Qué chula es Puebla’

Señalado por usar la Mesa Directiva del Senado como vitrina de sus libros y aprovechar el cargo para promocionarse como aspirante de Morena a la gubernatura de Puebla, el senador Alejandro Armenta ayer retó a quienes “se enojan” por ello y anunció que de aquí a que concluya su cargo como presidente del Senado, es decir, hasta el último día de agosto, cada semana invitará a artistas y deportistas poblanos: “Aunque se enojen de que el Senado sea escaparate”, soltó y se puso a cantar Qué chula es Puebla.

Le hacen el vacío a Alito

Aunque no quedó claro cuál fue el objetivo, los ocho senadores del PRI, liderados por el guerrerense Manuel Añorve, se reunieron con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno. Aunque se dijo que analizaron temas pendientes y dictámenes en comisiones de cara al cierre del periodo de sesiones, lo cierto es que no asistieron Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Eruviel Ávila, quienes han tomado distancia desde que se concretó el “golpe de Estado” al hidalguense y exsecretario de Gobernación. ¿Diferencias irreconciliables?

Vaya semanita, dirán en Palacio

Se termina una dura semana para el presidente López Obrador. Le negaron el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, le dijeron que tiene ocho meses para que este cuerpo se consolide como civil y hasta tuvo que salir a defender los excesos del titular de la Defensa. Por lo menos puede decir que terminó, y así dejar de golpear a Estados Unidos, que se convirtió en el principal distractor estos días.

A esperar la respuesta de Xi

Si el Presidente mexicano se puso furioso al enterarse de que agentes de la DEA operan en México intentando infiltrar cárteles, habrá que ver lo que dice el presidente de China, Xi Jinping, luego de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, revelara que fue una operación a nivel mundial que incluyó China y Guatemala. Hay que recordar que el gobierno del país asiático ya negó el tráfico ilegal de fentanilo hacia México. No le va a gustar que ahora no sólo se insista en que sí se da, sino que su rival más duro lo está observando de cerca.