Citlalli, al rescate de Assange

Como si no tuvieran pendientes urgentes que resolver en el país, la secretaria general de Morena, la senadora Citlalli Hernández, inició un fuerte activismo para la liberación de Julian Assange, periodista y activista australiano, fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. La morenista aseguró que ya tiene la firma de “más de 100 diputados y senadores”, en una carta de respaldo a un pronunciamiento para “exigir la libertad de Julian”. Y es que, según la senadora, el caso Assange “es un motivo que cimbra a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional por empatizar con su situación, y porque hemos sido también víctimas del cerco informativo que por años bloqueó la capacidad de organización y de un avance político en el país”.

Cortinas de humo… del bueno

Ante el reto de Vicente Fox al presidente López Obrador de presentar pruebas de que hay empresas que comercializan productos de cannabis vinculadas al exmandatario, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, publicó en Twitter un cartel comercial de Paradise –cadena especializada a la orientación y la venta al detalle de todos los productos relacionados con la industria del cannabis, según su página web– con la imagen del panista. Además, afirmó que el gobierno federal ya tiene una estrategia legal para dejar sin efectos los 63 permisos otorgados a empresas del ramo, lo que refleja su interés comercial en la legalización de la mariguana.

La advertencia de Monreal

En el Senado, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, advirtió que la iniciativa que reforma 23 leyes para que el gobierno federal ya no pague indemnizaciones cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada y unilateralmente, conocida como “cláusula exorbitante”, es “un tema que tendríamos que cuidar con mucho recelo”, porque cuando se modifican los sistemas de propiedad, los conceptos de expropiación y de indemnización, implica “una gran movilización social”, por lo que “yo diría que tengamos cuidado”. De acuerdo con el legislador zacatecano, este tema, junto con las reformas al Tribunal Electoral, el cabotaje, la ley minera y los nombramientos pendientes (donde aún no hay acuerdos ni apunta a que los habrá), serán los temas “relevantes” en lo que resta del periodo ordinario. Puras prioridades de Palacio Nacional, ¿o no?

Para Poniatowska, la Belisario Domínguez

En el Senado, se tomó la decisión de otorgar la Medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska. La ceremonia se realizará el 19 de abril, en la vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede de la Cámara alta. La pregunta es si el inquilino de Palacio Nacional esta vez sí acudirá, luego de que en 2021 –cuando se otorgó a Ifigenia Martínez y Manuel Velasco Suárez– decidió no asistir.

Piensa mal y acertarás

En reunión privada, Guadalupe Taddei, nueva presidenta del INE, pidió a personal del organismo estar abierto a nuevos proyectos y “buscar la forma de hacer más eficientes los procesos sin perder la certeza y avanzar en una institución que dé mejores servicios a la ciudadanía”. ¿Guiño al plan B?, se preguntan algunos malpensados.

Coladera opositora

No es una sorpresa que PAN, PRI y PRD respalden, en el Congreso, la aprobación, junto con Morena y aliados, de una reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de evitar que éste intervenga en decisiones tanto de los partidos, como de los grupos parlamentarios en ambas cámaras. Los presuntos “opositores” que “defienden la democracia” del “autoritarismo” del inquilino de Palacio Nacional –todo entre comillas–, de acuerdo con un análisis de la organización Directorio Legislativo, han respaldado con sus votos la aprobación de más de 18 reformas constitucionales, entre las que se encuentran reformas regresivas como la prisión preventiva oficiosa. Por tanto, no hay sorpresas. De superar esta nueva iniciativa la aduana en Diputados, ¿el llamado bloque de contención en el Senado será más bien coladera?