Día de despedidas en el INE

A pesar de que fue uno de los consejeros con más reflectores, Ciro Murayama brilló ayer por su ausencia en la fotografía oficial con los consejeros entrantes, pese a que su cargo permanecía vigente hasta las 11:59 horas. La consejera Adriana Favela tuvo fluctuaciones entre alegría y tristeza, y dedicó más de 10 minutos a despedirse del personal del INE. La ausencia de Roberto Ruiz apenas se notó, pues, como siempre, lució ‘gris’ en su paso por el instituto.

Cuestión de protocolo

Y hablando de despedidas, Lorenzo Córdova, ya exconsejero presidente del INE, negó que fuera un desdén su ausencia en la toma de protesta de su sustituta, Guadalupe Taddei, pues la llamada ‘Herradura de la democracia’ —dijo— no tiene lugar para dos consejos generales y, por ende, no puede haber dos presidentes. Por cierto, tuvo previamente una reunión privada con Taddei y en público señaló que “el INE queda en nuenas manos”. Para que no digan que hubo mala vibra para la nueva presidenta.

Paisanaje en su primer discurso

‘No te ayudes compadre’. En su primer discurso ante el Consejo General del INE, el consejero Jorge Montaño no escatimó en cerrar su intervención citando al poeta tabasqueño Carlos Pellicer, ‘tótem’ del presidente López Obrador. El nombramiento de este consejero es uno de los impugnados por el PAN, por su cercanía con el mandatario y con el también tabasqueño Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

‘Secreto de Estado’

Con la novedad de que el Senado –al igual que la Presidencia– impugnó la decisión del ministro Javier Laynez de admitir la demanda presentada por el INE y de suspender los efectos del plan B. Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Alejandro Armenta, no dio a conocer que interpuso dos recursos de reclamación porque se consideran como ¡”información reservada”!, ya que “mientras no cause sentencia firme, no se puede dar información al respecto, puesto que está dentro del procedimiento legal”. ¿Será?

Cooperación México-EU da visos de compostura

La embajada de EU en México agradeció la extradición del Cholo Iván, exjefe de seguridad del Chapo Guzmán. A través de Twitter, la representación estadounidense publicó “gracias a la FGR por la entrega del acusado requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por diversos crímenes relacionados con el tráfico de drogas y delitos de uso de armas. Estamos comprometidos con nuestra seguridad compartida”. Qué bonita es la relación entre ambos países cuando hay cooperación. Lo cierto es que una golondrina no hace verano, y sigue habiendo varios temas pendientes en la agenda.

Edomex, campañas con “reconciliación”

Llama la atención que las dos únicas candidatas a la poderosa gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, destacaron en sus mensajes de arranque de campaña que no recurrirán a la descalificación, sino a las propuestas, y que ofrecerán un gobierno de “reconciliación”. Pero sus partidos nos advierten que la “guerra sucia no para”, pues ya hay 143 denuncias y quejas de presuntos delitos electorales y nueve por violencia política de género, ante el órgano electoral estatal. Apenas el sábado, horas antes del arranque, se denunciaron mutuamente ante la autoridad por actos anticipados de campaña, uso de espectaculares, de espacios y de recursos públicos en forma ilegal…

La salud de Murillo

La defensa de Jesús Murillo Karam señaló que el deterioro que ha sufrido la salud del exprocurador, “desde y con motivo de su internamiento, es notorio. Por tal motivo hemos solicitado insistentemente que se le imponga una medida cautelar diversa o, en su caso, se le permita ejecutar la prisión preventiva en su domicilio”. Han sido reiteradas las visitas del exfuncionario al hospital, pero dejarlo seguir su proceso desde su casa seguramente enardecería a sus críticos, por lo que se antoja difícil que se le conceda la petición.