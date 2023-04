Más ‘ajustes clave’ en Va por México

Ya en plenas vacaciones de Semana Santa y en medio del arranque de las campañas electorales del Estado de México y Coahuila, los jefes nacionales de los partidos de Va por México “ya tuvieron y tendrán más encuentros para hacer ajustes clave y definitivos”, según cuentan en las bancadas de PAN, PRI y PRD en San Lázaro. Después de que la dirigencia de Acción Nacional “se fue sola” por la impugnación de todo el proceso para la designación de consejeros del INE, incluida su nueva presidenta, priistas y perredistas aseguran que “se van aclarar las cosas entre dirigentes, habrá acuerdos, la alianza continuará”. ¿Será que Marko Cortés piensa lo mismo?

Rezagos en gavetas de San Lázaro

Con ya sólo tres semanas de sesiones en el pleno –del 11 al 30 de abril– y la mayoría de los legisladores inmersos ya en las campañas, en la Cámara de Diputados continúan atascadas sus gavetas con varias iniciativas y dictámenes rezagados. Tienen pendientes los dictámenes de las reformas al artículo 33 sobre la libre expresión de los extranjeros; los cambios para reducir a 18 años la edad para ser diputados; dictaminar las iniciativas del Ejecutivo sobre concesiones en minería, aguas nacionales y de vigilancia del espacio aéreo por parte del Ejército, entre otros temas. Pero el puentazo de 10 días “santos” –del 1 al 11 de abril– no lo perdonaron.

Dos visiones de la ley electoral

A finales del sexenio de Vicente Fox, el ahora inquilino de Palacio Nacional se desgañitaba con aquel célebre “¡Cállate, chachalaca!” dado que el panista insistía un día sí y el otro también en pedir a la ciudadanía “cambiar de jinete pero no de caballo”. En nuestros días, no sólo el titular del Ejecutivo llama reiteradamente a votar por la ‘4T’, sino también la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó, de gira proselitista por Morelos, que no es tiempo de regresiones políticas y llamó a continuar con la transformación del país. “Hay quien nos critica a la cuarta transformación, porque quieren regresar a esos privilegios, a la corrupción de los presidentes de antes, y hoy no podemos permitir que haya regresiones, hay un camino, que es el camino de la transformación”, exhortó.

Brotan más anomalías en INM

Cada vez son más y más evidentes las anomalías en el centro de detención del INM. Ya no es sólo el hecho de que los guardias les vendieran cigarros a los detenidos. A raíz del incendio que se dio el lunes pasado se ha podido saber que también les vendían su libertad, y hasta encerraban a personas que tenían permiso de estar en México. Y esto parece ser sólo el comienzo.

Alerta por nuevo reto en redes

La Comisión Nacional de Búsqueda pidió a las autoridades y a la población en general que no exageren. La comisión señaló que gobiernos municipales, y en redes sociales, alertaron sobre un presunto reto en el que los jóvenes fingían su desaparición para que sus fichas de búsqueda generaran ruido. Este domingo, la CNB salió a decir ‘tranquilos todos’, que aquí no se ha detectado que nada de esto esté pasando, no se tiene ningún incidente registrado y hasta la propia TikTok ha negado tener información al respecto. Mientras son peras o manzanas, sería mejor, en este caso, sí exagerar un poco en los cuidados, no vaya a ser…

El cuadro de Coahuila

Manolo Jiménez inició ayer domingo su mayor reto político, recorrer Coahuila para presentar sus propuestas y con ellas convencer a los ciudadanos de que es él la mejor opción para suceder al actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme. Su campaña llevará como ejes centrales fortalecer la seguridad que hoy se vive en Coahuila y articular una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de las personas y familias que viven en el estado. En materia económica, llevar inversiones que se están presentando en el estado, para tener un desarrollo más equilibrado en todos los municipios y regiones de la entidad. La encuestas dicen que arrancó con ventaja. Veremos si en el curso de la campaña puede mantenerla.