Castigan transa en asociación pro-‘4T’

El INE dará vista a la FGR para que sancione a la asociación Que Siga la Democracia, presidida por Gabriela Jiménez, excandidata de Morena a diputada federal, por presentar 15 mil firmas de personas fallecidas para la revocación de mandato. Eso, acotó el consejero Ciro Murayama, sólo se pudo hacer con complicidad de quienes manejan los programas sociales, por lo que pidió a la Fiscalía de Delitos Electorales que “abandone su letargo” y sancione el delito. En tanto, a la asociación se le castigará con multa de medio millón de pesos.

Luna Ramos, a Junta de Gobierno de la UNAM

De por sí en Palacio Nacional traen entre ceja y ceja a la Máxima Casa de Estudios, la decisión del Consejo Universitario de la UNAM no le va a gustar nada a Ya Saben Quién. Resulta que ese cuerpo colegiado designó ayer como nueva integrante de la Junta de Gobierno a Margarita Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Que no nos extrañe que en las mañaneras vuelvan a señalar que se neoliberalizó la Universidad y que es una élite conservadora la que controla la institución.

Apaga el ‘fuego amigo’

Ante el ruido que llegó hasta Palacio Nacional, el titular de la Segob, Adán Augusto López, metió reversa, corrigió y aseguró ayer que “por supuesto que no” hay fuego amigo contra Marcelo Ebrard, luego de haber asegurado que el canciller es el responsable del tema migratorio, en plena tragedia en el INM en Ciudad Juárez. “Yo dije que es el encargado de coordinar la política migratoria, yo no hablé del Instituto Nacional de Migración…”. Precisó que “todos debemos asumir la responsabilidad” y fue más allá: “Es mi amigo, es mi compañero de gobierno…”.

Para abril o para mayo…

En el Senado, finalmente se reveló lo obvio: la bancada mayoritaria de Morena mandó a la congeladora, como lo ordenó la línea dictada desde Palacio Nacional, los nombramientos de los tres comisionados del Inai. Así, el pleno del instituto prácticamente quedará, a partir de hoy, incompleto, ante el término de la gestión del comisionado Francisco Javier Acuña. Ayer, pese a las promesas de construir un acuerdo por parte de la mayoría, se cerró la sesión ordinaria de la Cámara alta y se citó para… el 12 de abril. El Inai quedó en el limbo mientras los senadores se van de vacaciones, aunque con la promesa de realizar los nombramientos después de regresar de la playa.

Guardan apariencias en Palacio

“Para qué vamos a politizar, quiten eso rápido”, ordenó el Presidente sobre una presentación en la que se comparaba la apreciación del peso frente al dólar, por sexenio. El motivo, guardar la compostura por tener invitados especiales, los integrantes del Consejo de la Comunicación, frente a quienes también se autolimitó y no quiso hablar de las “aguas puercas”, el refresco de cola que critica un día sí y el otro también.

Incierta, la agenda de AMLO en Juárez

El presidente López Obrador viajará hoy a Ciudad Juárez, aunque no está claro si será para supervisar la construcción de los Bancos del Bienestar (como tenía planeado) o si hará un espacio en su agenda para visitar a los migrantes hospitalizados tras el incendio en la estancia provisional del INM. Lo mínimo que podría hacer es irlos a ver y ofrecerles apoyo, a ellos y a sus familiares, aunque con eso de que “no se quiere meter” en el asunto, no se sabe qué esperar. Lo que está claro es que si va a Juárez y no se para por las clínicas, seguro será blanco de innumerables críticas.

Humphrey y la UIF

A pesar de que la crítica se centró en la FGR por no dar pruebas por el caso Odebrecht, la consejera Carla Humphrey aprovechó para tirarle un dardo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, oficina de la que su marido, Santiago Nieto, se tuvo que despedir. La consejera criticó que el exdiputado federal no haya respondido el último requerimiento del caso, y en lugar de “hacer lo que le toca” estuvo redactando reformas electorales, como los planes A y B.