Cuba y la ‘4T’, con ‘otros datos’ ante Washington

El gobierno de Cuba se sumó al reclamo de López Obrador contra el reporte sobre derechos humanos en el mundo, hecho por el Departamento de Estado en Washington. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló que “las calumnias contra Cuba del gobierno de Estados Unidos en su informe DDHH 2022 son inaceptables. Con el historial vergonzoso de violaciones y abusos a sus propios ciudadanos debería abstenerse de estigmatizar a otros”. Parece que el gobierno de Miguel Díaz-Canel también tiene “otros datos” contra las evidencias, documentadas, de violaciones a garantías individuales. Similar a lo dicho en la mañanera, el funcionario cubano aseguró que el gobierno estadounidense “intenta en vano disfrazar su conducta intervencionista e injerencista”.

EU reconoce reputación mundial del INE

En el Departamento de Estado de Estados Unidos resaltaron la labor del INE. Después de una reunión con el presidente del instituto, Lorenzo Córdova, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que durante su encuentro “hablamos de la importancia de instituciones electorales bien financiadas e independientes, y la reputación mundial del INE por su excelencia en promover elecciones libres y justas”. Esa medalla que le están poniendo al órgano electoral no le va a gustar nada al inquilino de Palacio y sus seguidores.

“Hay línea” en el Senado contra el Inai

En el Senado hay voces que señalan que en la bancada de Morena “hay línea” en el proceso de nombramientos de los comisionados del Inai, pero ¡para que no salgan! Y la línea no viene del coordinador del grupo, Ricardo Monreal, pues ayer, al ser cuestionado al respecto, lo rechazó. Prometió que tratará de construir la mayoría calificada (aunque no se necesita en dos de los nombramientos); sin embargo, acotó que “no soy mago y no estoy obligado a lo imposible”. Mientras tanto, el destino del Inai se dirige directo hacia la inoperancia.

Los poderosos cárteles mexicanos

Y hablando de informes, uno de los que se dieron a conocer recientemente, y que pasó un tanto de noche, fue el relacionado con la producción y tráfico de cocaína en el mundo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que los cárteles mexicanos son “actores poderosos” a nivel global. Explica que son nueve cárteles principales, de los cuales dependen 53 grupos y 65 células. Los de Sinaloa y Jalisco son los más poderosos, y no sólo arrebataron a grupos colombianos el control de la cadena de producción y tráfico, sino que cada vez ganan más terreno en el mundo… Y en México se les sigue combatiendo con abrazos. Luego no quieren que se hagan señalamientos desde EU.

Reaparece Mexicolectivo

Luego de su presentación y del consiguiente denuesto de AMLO a Cuauhtémoc Cárdenas por haberse involucrado, la plataforma Mexicolectivo vuelve a la escena. La agrupación llevará a cabo el Maratón universitario X México, este 24 de marzo. El programa incluye panelistas de la talla del embajador Miguel Ruiz Cabañas, aunque también participarán algunos afines a la ‘4T’, como la activista feminista Estefanía Veloz. Si al ingeniero Cárdenas le valió un reproche presidencial de haberse pasado al bando conservador, qué puede esperarle a otros personajes del ‘movimiento’ que osen participar en este esfuerzo colectivo.

¿Monreal, como Múgica?

Ricardo Monreal sostuvo que su autonomía, criterio propio, racionalidad política y creencia de que es necesario profundizar en la transformación del país, lo colocan en el papel del general Francisco J. Múgica en el tema de la sucesión presidencial. Eso externó el senador en relación con lo que el Presidente ha venido rememorando desde Palacio Nacional, de que en la sucesión de 1940 el general Lázaro Cárdenas optó por Manuel Ávila Camacho y no por Múgica. El zacatecano subrayó que el Presidente lo define con claridad y espera que muchos más, en todo el territorio nacional, sepan que se trata de un hombre con independencia, convencido del cambio, quien, en medio de una lucha desigual y sin reglas, encabeza un proyecto basado en políticas progresistas.