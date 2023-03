Invitación espontánea

“¡Que viva el rescate de CFE y Pemex!”, dicen las lonas que ‘espontáneamente’ aparecieron en la ciudad para invitar al mitin del Presidente el sábado en el Zócalo. Y como dicen en Palacio Nacional, ‘¿quién pompó?’. ¿Acaso los diputados morenistas también desembolsaron de sus dietas para imprimir las invitaciones masivas, así como lo harán –dicen– para acarrear gente, perdón, para facilitar su transporte?

Svarch ‘planta’ a diputados

La reunión del titular de la Cofepris, Alejandro Svarch, era a la cinco de la tarde, pero al mediodía avisaron a los diputados de la Comisión de Salud que siempre no, que el funcionario no acudiría a la cita de ayer. A quien más indignó fue al panista Éctor Jaime Ramírez, secretario de la comisión, pues ya contaba con una batería de preguntas. Y es que desde el miércoles invitó a sus seguidores en redes sociales a participar. “¿Qué le preguntarías? ¿Qué consideras que debe hacer Cofepris para enfrentar la delicada situación de desabasto de medicinas, vacunas?”. Al no acudir, reprochó: “Se niegan a rendir cuentas. ¿Qué quieren ocultar?”.

García Harfuch y la seguridad

Quien sigue y, según sus propias palabras, seguirá concentrado en la seguridad de la Ciudad de México es Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX. El funcionario dice no sentirse atraído por la insistente mención como uno de los posibles candidatos a sustituir a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno. Asegura que él seguirá enfocado al 100 por ciento en su trabajo, ya que esa labor “no admite distracción”. Eso sí, asegura que quiere seguir trabajando con la corcholata favorita de Palacio. ¿Será que ya se vio como el nuevo súper policía de México?

¿Y el crimen organizado en el Metro?

A 69 días del choque de dos trenes de la Línea 3 del Metro, quedan muchas dudas del caso, y aún más de la explicación que dieron funcionarios capitalinos, que acusan sabotaje y dieron vuelo a la hipótesis del robo de cable en instalaciones del transporte naranja, apuntando al crimen organizado. Es la hora en que no se ha dado evidencia de ello y parecen apostar al olvido… Nada más falta que presenten a indigentes como parte de algún cártel.

Ken y los incentivos para una migración legal

Más de 13 mil trabajadores migrantes mexicanos recibirán 6.5 millones de dólares en salarios atrasados, “dinero que ganaron con el sudor de su frente en Estados Unidos”, aseguró el embajador Ken Salazar. Eso será –explicó el diplomático– gracias al Programa de Recuperación de Salarios de Trabajadores H-2A y a la Secretaría del Trabajo, que ayudará a localizar a los trabajadores para darles el dinero. Míster Ken subrayó así la importancia de las vías migratorias legales para proteger a los trabajadores, pues fueron parte de programas de empleo temporal.

Compartir la visión de país

El canciller Marcelo Ebrard se reunió con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y les compartió –dijo– su visión sobre el futuro de México. A pesar de sostener que sólo hacía pre-precampaña los domingos, por ser su día de asueto, parece que el secretario no quiso desaprovechar la oportunidad y aprovechó el encuentro con la CIRT para seguirle dando un impulso a sus aspiraciones presidenciales.

El Tren Maya y los banqueros

En reunión que los banqueros tuvieron con las autoridades financieras el día de ayer, en el marco de la Convención Bancaria, la sorpresa fue que una parte muy importante fue dedicada a… que conocieran en detalle el proyecto del Tren Maya. Más allá de la importancia que pueda tener el proyecto, algunos comentaron que no era el lugar ni la manera.