Dejarán 1,200 su ‘beca suculenta’ en el INE, dice Adán

Según el titular de Gobernación, Adán Augusto López, otra vez “los señores Ciro Murayama, Lorenzo Córdova y otros actores relevantes de la oposición” mienten al asegurar que los despidos por el plan B de la reforma electoral “son de aproximadamente 8 mil trabajadores”. Ayer en Guadalajara el tabasqueño sacó sus ‘otros datos’ y dijo: “No, son mil 200, porque son 2 por 32, son 64 y 4 por 300, mil 200, son mil 264 becarios que terminan su función…”. “Porque es una beca suculenta, en la cual solamente trabajan 20 días al año…”. ¿Será?

‘Se cae el sistema’ de examen para consejeros del INE

Además de que algunos ni llegaron y abandonaron el proceso, al comité técnico de evaluación “se le cayó el sistema” electrónico durante el examen de ayer a los aspirantes a consejeros del INE. “Fue un examen electrónico en tabletas y se les descompuso por algún momento, se les desbordó el sistema”, reveló Sergio González Muñoz, el primero en terminar la prueba y salir del salón de plenos de San Lázaro. Se notó la ausencia de 23 aspirantes, de los 531 que pasaron a esta etapa, que no acudieron a responder las 80 preguntas sobre derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos…

Me confunden, dice Ovidio

Ovidio el Ratón Guzmán, hijo del Chapo, dice que él no es quien las autoridades dicen que es. Durante la audiencia donde se le informó a Guzmán que Estados Unidos quiere que cumpla su condena en allá, el Ratón sostuvo que “no soy la persona que ellos creen”. Es claro que se trata de una estrategia legal del capo para no ser extraditado, y busca apostar a que lo arrestaron solamente por un posible parecido físico. Como la quinta dimensión.

Mensajes claros del PJF

Contundente mensaje mandó el ministro Jorge Pardo para defender la independencia del Poder Judicial, y resaltando que los juzgadores del país no son oposición, como se señala con frecuencia en la mañanera. Más prudente, aunque no menos contundente, fue la ministra presidenta, Norma Piña, quien resaltó que “entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos”. Con esto, la ministra quiso decir que los ministros se apegan a la Constitución. Punto.

Gertz, ahora sí a chambear

Ante los hechos de Tamaulipas, el presidente López Obrador sostuvo un encuentro privado con Alejandro Gertz Manero por alrededor de dos horas, y a poco de que se confirmó el hallazgo de los secuestrados, dos de ellos sin vida, y la detención del primer implicado.

Amurallan Palacio

Ni la mañanera dura tanto. El amurallamiento de la mayor parte de la Plaza de la Constitución ante la marcha feminista de hoy duró alrededor de cuatro horas, pues fueron decenas y decenas de placas que se colocaron para resguardar los edificios históricos.

Taboada no espera a eso de “el golpe avisa…”

¿Qué sabrá el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, que ya anda anticipándose al golpe? “Me informan que la jefa de Gobierno @Claudiashein y su fiscal @ErnestinaGodoy_ preparan un nuevo ataque, en el marco de la persecución política y la elección de Estado en la que se han empeñado. El motivo: mi intención de gobernar la ciudad en 2024″, acusó en su cuenta de Twitter. Veremos qué es lo que sucede.