Morena, ahora contra el tribunal

Aunque no sabe todavía el destino que tendrá su plan B de reforma electoral y del INE, Morena ya advirtió que ahora van contra el Tribunal Electoral. “Con el trámite que el Senado dio a la reforma electoral concluiría este proceso, pero ahora se iniciará un análisis de las atribuciones y facultades del Tribunal Electoral”, anticipó su coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier. Adelantó que “se buscarán reformas para que las atribuciones queden claramente establecidas”, pues se quejó de que “las sentencias que han ido emitiendo fueron invadiendo más allá de las atribuciones que les establece la ley y la Constitución”.

Y reviran magistrados a la 4T

Y como si los magistrados estuvieran en la misma sintonía de pique con Morena, ayer ordenaron oootra vez a los diputados modificar la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros del INE. Esta vez instruyeron que deberá ser una mujer consejera la nueva presidenta del instituto. Y el jefe de la mayoría morenista en San Lázaro de inmediato respondió: “Lograr la igualdad es lucha sustantiva de nuestro movimiento. El propósito del TEPJF es extralimitarse en sus atribuciones, ese es el fondo de su sentencia que modifica, otra vez, la convocatoria”.

Se luce Alito, pero en Dominicana

No importa que aquí varios de los más prominentes militantes del PRI califiquen a su líder nacional, Alejandro Moreno, como un político “impresentable”. Resulta que en el exterior se le considera hasta un demócrata. En el Senado de República Dominicana le otorgaron un reconocimiento por su “destacada carrera política en beneficio de México, de sus ciudadanos y de la democracia en el mundo”. El presidente del Senado de aquella nación, Eduardo Estrella, consideró las aportaciones del mexicano. Tanto cariño le puede gustar al cuestionado político campechano, por aquello de no te entumas y hay que buscar asilo.

Sheinbaum, sin acuerdos con Monreal

Con la novedad de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que así como se reunió con el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también lo hará con las otras dos corcholatas que aspiran a la candidatura presidencial de Morena, es decir, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Para nosotros es muy importante la unidad del movimiento”, dijo la corcholata favorita de Palacio Nacional, quien además dijo, por cierto, que no llegó a ningún acuerdo con Monreal. “Cuando estuve en el Senado, él planteó que si podíamos platicar de algunos temas, tanto de la ciudad como nacionales; fue una reunión cordial, no es que hayamos llegado a acuerdos concretos”, dijo.

Ken alerta que “tratan de dividirnos”

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, afirmó que la relación entre ambos países es para siempre, y “no es válido que personas con otros intereses traten de dividirnos”. Mister Ken hizo referencia al expresidente Donald Trump, ya que “su visión era dividir a nuestros pueblos construyendo un muro en la frontera en común”. Ahora que Trump busca nuevamente ser el inquilino de la Casa Blanca, sería importante que los gobernantes mexicanos recuerden lo que fue tenerlo de vecino, aunque al presidente López Obrador no parecía importarle mucho. Después de todo, le cae bien Trump, “aunque es capitalista”.

Confía Encinas en pronta extradición de Zerón

Alejandro Encinas, el polémico presidente de la Comisión de la Verdad, asegura que tiene otros datos respecto de la nota de The New York Times en la que se asegura poco probable la extradición a México de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, por el caso Ayotzinapa. Encinas aseguró no sólo que el proceso “va muy bien”, sino que en marzo Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la FGR para el caso, viajará a Tel Aviv a amarrar la repatriación del exfuncionario peñista para que sea juzgado en la país por tortura y otros delitos.