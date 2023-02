‘A desayunar ya’, responde AMLO a cuestionamiento sobre Nicaragua

Ahora sí no la vio venir, al haber seleccionado en su conferencia a un youtubero que lo adula cada que pregunta. El presidente López Obrador seguramente esperó que la participación fuera como de costumbre, de chocolate, pero se topó con la puntillosa pregunta sobre Daniel Ortega. “¿Condena usted la violación de los derechos humanos a los 222 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana?”, soltó Lord Molécula. Incómodo, el mandatario se vio en la penosa necesidad de cortar la conferencia: “Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema”.

Indicios judiciales sobre plan B

Por fin cayó la ansiada suspensión contra las primeras normas del plan B electoral... aunque fue para que no se apliquen en los comicios en puerta de Coahuila y Estado de México. Y aunque no se logró a nivel nacional, el ministro Alberto Pérez Dayán sí da una pista de hacia dónde puede ir encaminado su proyecto, al decir que “su aplicación (de las normas impugnadas) podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.

PRI, sí pero no, cerca del “Señor X”…

“¿El Señor X?, ¡Ah, bueno! Yo no soy amigo de Claudio X. González”, se desmarcó de inmediato el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, a la pregunta a botepronto. Pero, al instante, aclaró: “¡Pero tampoco soy enemigo! ¡No soy amigo de él…!”. Aunque, al final, desde los pasillos del Palacio Legislativo, aclaró que a la marcha del próximo domingo los del PRI “vamos a ir como partido, en solidaridad con todos los grupos que se están manifestando y en defensa de las instituciones”.

Monreal visita a Sheinbaum

Vaya que desató revuelo la visita vespertina que hizo ayer el coordinador de los senadores morenistas y aspirante presidencial, Ricardo Monreal, nada menos que a Claudia Sheinbaum. Y es que el encuentro se dio entre algunas versiones de que el zacatecano habría supuestamente aceptado conformarse con la candidatura a la Jefatura de Gobierno. Pero el también presidente de la Jucopo alta salió al paso y aclaró que su presencia en el despacho de su otrora adversaria se trataba de “un gesto de unidad”, que fue una “reunión amigable” y acotó que también se ha reunido con las otras corcholatas, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Y sí, sólo que llama la atención que los encuentros con los secretarios se dieron en la Cámara alta, mientras que esta vez fue él quien acudió al Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

En pos de la reconciliación

A propósito, vaya que el Santo Niño de Atocha, zacatecano, le ayuda a Ricardo Monreal, por aquello de que, a casi dos años de iniciado el juego por la sucesión presidencial, los otros aspirantes presidenciales han terminado por reconocer que es prioridad la unidad, lo que ya venía proponiendo y practicando el zacatecano, a quien le llevó un año y medio de lucha que fuera reconocido como aspirante oficial. Lo cierto es que Monreal se consolida como embajador de la reconciliación en el movimiento, pues además de su política de apertura y debate, ha logrado sentarse con todos los contendientes.

Cinismo político

Con la novedad de que la senadora de Morena Rocío Abreu, quien apareció en un video recibiendo fajos de billetes, aseguró que tiene “las manos limpias”, ya que en Campeche es “práctica común” repartir dinero de programas sociales en efectivo, porque no hay sucursales bancarias, hasta que, dijo, llegó el Banco Bienestar. A ver quién se lo cree.

Zaldívar, ya sin tapujos

Ahora que ya no es presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Zaldívar no esconde su afinidad con los morenistas. En su cuenta de Twitter presumió una foto y escribió: “Hoy me reuní con la diputada Andrea Chávez y con Abraham Mendieta. Siempre es un gusto platicar con jóvenes talentosos y comprometidos”. Ambos, la legisladora de Morena y el comentarista político, son fieles seguidores de López Obrador y la 4T. “Fuera máscaras”… o ¿cómo era, Presidente?