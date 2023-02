Raquel Welch sí, García Luna no

Ayer que terminaron los alegatos del juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, los grandes medios de comunicación estadounidenses continuaron ignorando el tema. Ni una línea en sus páginas de apertura. Y no es que formen parte de algún complot para ocultar información, sino que simplemente esa serie no da para captar la atención del público. A ver si hoy en la mañana no surge un reclamo del tipo. ‘Los periódicos y noticiarios de Estados Unidos parece que se pusieron de acuerdo y sólo hablan de la muerte de Raquel Welch, y nada de García Luna’.

Estigmatizar hasta las calles

No sólo políticos, académicos, escritores y medios de comunicación, ahora el presidente López Obrador sumó a la lista de sus estigmatizaciones a la calle Rubén Darío, pues consideró que alberga a “no sólo fifís, sino corruptos”.

Revés al medio ambiente

La Segunda Sala de la SCJN desechó un proyecto con el que el ministro Luis María Aguilar buscaba declarar como inconstitucional la desaparición del fideicomiso para el cambio climático. El juzgador buscaba amparar al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, con lo que se hubieran restituido los fondos al extinto fideicomiso. Lo malo es que ahora le tocará el turno a la ministra Yasmín Esquivel elaborar un nuevo proyecto. Dado que ella, junto con Loretta Ortiz y Javier Laynez, votaron en contra de la propuesta, se ve difícil que prospere, y los que saldrán perdiendo son los protectores del medio ambiente en el país.

Buena química en temas de seguridad

El titular de Gobernación, Adán Augusto López, lanzó flores a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez: “Da hasta gusto tener una compañera de trabajo que nos coordine diariamente a todos; no descansa, está las 24 horas del día pendiente y lo hace con convicción y con alegría; nunca nos regaña, nos coordina”. Y correspondió la secretaria: “el secretario Adán Augusto es un compañero muy trabajador, muy dedicado, muy comprometido con la cuarta transformación, y quien siempre apoya todas las acciones que se hacen en favor de la paz y la seguridad de nuestro país…”.

Claudia ¿a promoverse con los paisanos a EU?

Con la novedad de que Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial consentida de Palacio Nacional, no sólo realiza giras de promoción por las 16 alcaldías de la capital y el resto de las 32 entidades federativas, ahora también contempla viajar allende las fronteras. Resulta que la jefa de Gobierno fue invitada a Estados Unidos, en abril, para participar en una reunión de ciudades del mundo. Ocasión más que propicia para hacer precampaña con los paisanos, ¿no? Eso sí, la mandataria está aún valorando si ir, no vaya a ser que ocurra algo en el Metro y ahí sí cómo le haría para regresar pronto.

Y en la Sedena dan buen trato a diputados

Muy contento se mostró ayer el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, después de informar que pasaron cinco horas en una reunión privada con el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, en sus oficinas de la Sedena. El petista destacó que los trataron “con mucho respeto”, con “total apertura” y “nada de que dejen sus celulares afuera”. El trato fue tan bueno –dijo– que “en cinco horas la oposición no hizo una sola mención ni un solo señalamiento de la presunta militarización”. De lo que sí se puede decir –comentó– es que se necesita tener un mayor control del espacio aéreo, porque reveló “cosas monstruosas y horrorosas de la corrupción que impera en los aeropuertos…”. Casi todo lo ahí relatado es confidencial.