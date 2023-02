Dime con quién andas…

Cómo verán la cercanía del gobierno mexicano con las dictaduras de Latinoamérica, que en la página del mismísimo Departamento de Estado de Estados Unidos refirieron una nota de una llamada de Antony Blinken con su homólogo de Nicaragua, Denis Moncada, peeero la titularon “Llamada del secretario Blinken con el canciller nicaragüense Ebrard”. Se nota que luego la corrigieron y ya pusieron “… con el canciller Moncada”, como aparece si hoy se busca la publicación. Pero ya era demasiado tarde, las risas en redes sociales no se hicieron esperar.

Picotea PRD al PAN y a Va por México

El PRD no deja de expresar su molestia por haber sido ignorado por el PAN y el PRI en Va por México para la definición de candidaturas. Y aunque no hay nada definido, por si las dudas Jesús Zambrano ya se adelantó. Públicamente afirmó desde Michoacán que la senadora panista Lilly Téllez no es de su agrado. “Si me preguntan mi opinión, yo les diría que a mí no me simpatiza”. Y recalcó: “Requerimos una figura que represente a un centro democrático progresista, de centro-izquierda, y ella está muy alejada de eso”. Y la respuesta de la legisladora fue demoledora, al afirmar que el PRD ya ni es un partido. “Descarta México al PRD como partido”.

Mier refuerza su campaña

Y hablando de posibles candidaturas, también en Morena toman previsiones. En pleno proselitismo, el poblano Ignacio Mier ya se armó y metió refuerzos a su campaña por la gubernatura de su estado. Resulta que, casualmente, una asociación civil decidió crear una cosa que llamaron “Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública”, con –según dijeron– ¡más de 10 mil poblanos! Y ¿a quién creen que designaron como presidente del consejo consultivo?... Sí, el diputado agradeció el nombramiento y, en un evento público en la ciudad de los ángeles, afirmó que “es una gran responsabilidad”…

Reproche con fundamento

Tremendas críticas levantó la condecoración del Águila Azteca que le otorgó el presidente López Obrador a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Los reclamos llegaron de todos los sectores, no sólo desde los que se oponen al gobierno, sino también desde voces que lo han apoyado, como es el rechazo que publicó la escritora Sabina Berman. Pero esta condecoración también deja una pregunta en el aire: ¿a cambio de qué se reconoce al dirigente cubano, acusado –entre muchas otras cosas– de tener encarcelados a decenas de presos políticos?

En riesgo, derecho al trabajo en QRoo

Sin tomar en cuenta el fracaso de iniciativas similares en CDMX y Edomex, el Congreso de Quintana Roo está empeñado en aprobar una reforma que derivará en una violación a los derechos humanos de los miles de repartidores de plataformas electrónicas. Además de cobrarles un impuesto de 2% sobre cada pedido, los obligaría a asociarse a algún sindicato para poder trabajar y tener que pedir y pagar permiso para ejercer su derecho al trabajo. Los mayores impulsores de este proyecto son José María Chacón, presidente de la Comisión de Movilidad y Rodrigo Alcázar, titular del Instituto de Movilidad. A ver qué suerte tiene la iniciativa.

Rey Zambada, el as bajo la manga contra García Luna

En la recta final del juicio a Genaro García Luna, la fiscalía de Estados Unidos presentará hoy sus últimas cartas en un afán de que el extitular de la SSP federal sea sentenciado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Todo apunta a que el as bajo la manga es Reynaldo Rey Zambada, hermano del Mayo. En el juicio al Chapo Guzmán, Rey Zambada dijo haber entregado sobornos, personalmente, a Genaro García Luna, quien aún en libertad y desde México, negó dicha aseveración. Hoy, en un cara a cara, se podría delinear quién miente.