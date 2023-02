Plantón al PVEM en San Lázaro

Los compromisos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le impidieron acudir ayer a la plenaria del PVEM en San Lázaro. El problema es que al presidenciable le tocaba inaugurar y abrir los trabajos de los diputados verdes, que se quedaron vestidos y alborotados. Debido al plantón a la bancada aliada, sus mesas de trabajo iniciaron con dos horas de retraso. Su reunión se lució más tarde y recibieron a Claudia Sheinbaum, al canciller y hasta a Ricardo Monreal. La pasarela siguió su curso. Hasta el diputado Gerardo Fernández Noroña fue invitado, quien se autodenominó como “el caballo negro” de la contienda presidencial.

Confianza tricolor en el Edomex

En el equipo de Alejandra del Moral, precandidata priista de Va por el Estado de México, se dicen despreocupados por los números que marcan las encuestas. “Desde que (Emilio) Chuayffet fue candidato, el PRI ha empezado abajo en las encuestas y siempre lo hemos ganado”, señalan. En el discurso, la fe tricolor se hace sentir, ya que, como señaló el exgóber Eruviel Ávila, Del Moral le arrebató Cuautitlán Izcalli al PAN en 2009, aun cuando el blanquiazul había gobernado ese municipio por 12 años. Ya veremos qué tanto los panistas la acompañan en la campaña. Por lo pronto hay buenas señales para la alianza opositora.

Defensa del AIFA

Y hablando de Alejandra del Moral, resulta que se sumó a defender el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Porque “ya está aquí y ya está en operación”, argumentó la precandidata a la gubernatura del Estado de México. “Tenemos que defenderlo y promoverlo porque no es de ningún partido político”, alegó la priista. Pareciera una postura bastante racional.

Pugna priista en el Senado

Después de que Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador priista en el Senado, afirmara que los legisladores se debían de reunir con Alejandro Moreno después de la reunión plenaria, Manuel Añorve rechazó que se haya llegado a ese acuerdo, y sostuvo que “la mayoría de senadores priistas pedimos reunirnos con él durante nuestra reunión plenaria”. La división provocada por Alito se acrecienta en la Cámara alta. El líder de bancada debe hacer algo urgente para que el grupo no se le salga del huacal.

Frustración morenista

En la plenaria de Morena en el Senado, la legisladora Susana Harp, al abordar los temas prioritarios de la agenda legislativa, no se anduvo por las ramas: “Es muy frustrante que estés trabajando arduamente en presentar (una iniciativa de ley) y que la Secretaría de Hacienda simplemente llegue y trate de borrarlo como si el trabajo no fuera serio, como si no hubiéramos hecho foros y foros con las personas que se van a beneficiar que están pidiendo un cambio”. Por ello, solicitó invitar al secretario Rogelio Ramírez de la O para que vea cómo sí puede acompañar sus iniciativas.

Monreal y la inclusión

Coincidencias por la unidad marcaron el inicio de la plenaria de los senadores morenistas, pues, además de considerar en la convocatoria la participación de los demás aspirantes presidenciales, sin excluir a nadie, el anfitrión y también precandidato Ricardo Monreal subrayó que es con inclusión, democracia y tolerancia como se caminará unidos como movimiento hacia la definición para 2024. Y es que el coordinador de la mayoría legislativa en la Cámara alta busca la reconciliación dentro y fuera del partido, pero ésta debe ir acompañada de igualdad, piso parejo, lo que se traduce en una muestra de madurez política del zacatecano, pues no pide más que eso para la sucesión. Por cierto, la pasarela de las corcholatas se dio en un ambiente de respeto. Por lo menos.