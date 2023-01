‘Yo sí sé vivir fuera del presupuesto’: Lorenzo

“Hay quienes sabemos vivir fuera del presupuesto, hay quienes no estamos obsesionados con el poder político. ¡No, no somos iguales! El 4 de abril me van a encontrar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”, sostuvo el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Su afirmación fue en respuesta a los señalamientos de López Obrador, quien sigue afirmando que el consejero busca un cargo político una vez que termine su periodo en el INE. Como dice el Presidente, “¡eso sí calienta!”.

Desalojan casa de campaña de AMLO

Con base en una orden judicial, las autoridades de la CDMX desalojaron ayer dos inmuebles “invadidos” por militantes de Morena, en la colonia Roma, uno de ellos propiedad de la actriz Alejandra Ávalos. Los predios fueron usados como “cuartos de guerra” en la campaña presidencial de López Obrador. Uno en Chihuahua 216, donde el hoy Presidente supo de su triunfo y recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El otro era casa de campaña. Aunque recuperados, hay adeudo de renta, pago de agua y luz… ¿De ese pago quién se hará cargo?

Mañanera electoral

Casi dos horas estuvieron hablando ayer los consejeros del INE. Durante esta especie de mañanera electoral o contramañanera, los consejeros rebatieron acusaciones del Presidente, defendieron la actuación del instituto y hasta señalaron a miembros del gabinete por su participación en el régimen hegemónico del siglo pasado. Eso sí, aquí no hubo paleros y youtubers como los que acuden a Palacio Nacional cada mañana.

Preocupa socavón en zona de tragedia de L12

Habitantes de Tláhuac externaron ayer, nuevamente, su preocupación por la seguridad del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, aún en rehabilitación. Y es que el miércoles, sobre la avenida Tláhuac, se hizo un gran socavón de varios metros de ancho y profundidad, lo cual obligó al cierre de la vialidad. El temor de la gente es porque ocurrió en inmediaciones de la estación Zapotitlán, a dos estaciones de donde se desplomó un tramo, con saldo de 27 muertos y más de 100 heridos.

Convocará la UNAM a la ministra

Sin fijar fecha, el Comité Universitario de Ética de la UNAM anunció que convocará a la ministra Yasmín Esquivel “para que ofrezca los argumentos y las pruebas que estime pertinentes, ya sea de forma personal o por conducto de un representante”, en torno al plagio de tesis. Han de estar con una agenda muy ocupada en la Máxima Casa de Estudios como para no ponerle fecha y darle celeridad al asunto. ¿O se estará apostando a que el tema se enfríe mientras más pasa el tiempo? Duda genuina.

Look alterno de campaña

Y hablando de Claudia Sheinbaum, es notorio que, ante la campaña anticipada, la jefa de Gobierno sumó dos semanas alternando su look, pues en los últimos días ha suavizado su expresión dura al soltar su cabello y adornarlo con una diadema. Alguien busca un cambio en la imagen de la morenista.

Prueba para el “piso parejo”

De pronóstico reservado, lo que pueda pasar el lunes en San Lázaro durante la plenaria de Morena. El coordinador Ignacio Mier deberá dar la primera señal de que el piso parejo va en serio o de lo contrario sólo quedó en una carta. Las cuatro corcholatas acompañarán a los diputados en su reunión y Mier deberá evitar alguna sorpresa por parte de sus muchachos que pueda desemparejar el ya de por sí piso maltrecho.