Pasarela de corcholatas en plenaria de Morena

La reunión plenaria de los diputados de Morena será escenario de la próxima pasarela de las corcholatas presidenciales. El grupo parlamentario encabezado por el poblano Ignacio Mier recibirá el lunes 30, en el recinto legislativo de San Lázaro, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; al canciller Marcelo Ebrard y al titular de Segob, Adán Augusto López. Y la cosa no para ahí, al día siguiente, para el segundo día de trabajos, irán al Estado de México y –cómo no– cerrarán filas con la precandidata guinda, Delfina Gómez. Ya si después del proselitismo queda tiempo, abordarán asuntos de la agenda legislativa. Cuestión de prioridades.

La salud del fiscal

Después de las falsas versiones del supuesto fallecimiento del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que corrieron como pólvora el fin de semana, lo que quedó al descubierto es la opacidad en cuanto a la salud del titular de la FGR. Fuentes de primer nivel nos confirman que lo del presunto cáncer de páncreas es falso, lo cierto es que el funcionario fue atendido de un asunto de la columna vertebral. Esperamos que Gertz esté recuperándose. Pero de que ya se barajan nombres ante la eventual necesidad de reemplazarlo por motivos de salud, no hay duda.

Graue, a dos fuegos

Vaya que está en una encrucijada el rector de la UNAM, Enrique Graue, y quizá de ahí su vaga postura ante el caso de la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de tesis. Advirtió que no iba a sucumbir a presiones ni haría juicios sumarios, pero dejó en suspenso lo de las ‘medidas alternativas de sanción’. Y es que por un lado están quienes le piden actuar por encima de los órganos universitarios para castigar ya a la ministra copiona, y por otro quienes lo quieren ver apresurarse para entonces castigarlo a él. El rector está a dos fuegos.

El peluche es lo de hoy

Y hablando de Marcelo Ebrard, después de que también mostrara músculo en Tijuana, asistentes empezaron a compartir en redes sociales a los muñecos Marcelitos, unas figuras de peluche que hacen alusión a los ya conocidos Amlitos del presidente López Obrador. El TEPJF ya sancionó el uso de los segundos, no vaya a ser que al canciller también le empiecen a caer quejas ahora por estas figuras.

Lamenta Adán ataques a futbolistas afines

Nada bien le fue a Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna en las redes sociales, luego de pronunciarse en favor de Adán Augusto López. Cómo estaría la andanada que el secretario de Gobernación tuvo que salir a lamentar “los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludo en redes”. Dijo que “de seguro fue de personas que quieren ayudarme y, como ya lo mencioné, no es el momento”. Incluso el tabasqueño pidió que “dejemos el odio y los comentarios que no suman”, y le mandó “un abrazo de gol” a los futbolistas vapuleados. Pero, gol anotado, ni Dios lo quita.

Lecciones de… ¿'buen gobierno’?

Quien no renuncia a hacer campaña al costo que sea es Claudia Sheinbaum. No obstante, la jefa de Gobierno, como ya no está ya dispuesta a seguir pagando el costo político de ausentarse y desatender los problemas de la capital, hace proselitismo virtual. Resulta que el sábado la corcholata favorita de Palacio Nacional impartió la “videoconferencia magistral Políticas Exitosas de Gobierno” a los habitantes de San Luis Potosí. Es decir, quiere seguir dando a los habitantes de otros lares lecciones de “buen gobierno”, de manejo del Metro, de resoluciones (léase fabricaciones) exprés… y demás “éxitos”.