Espontaneidad en duda

Tras la lluvia de críticas en contra de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por celebrar con música y mucha algarabía la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, el secretario de Gobierno, Martí Batres, salió a justificar lo injustificable: disque fue “espontáneo”. Y para que no quedara duda, la propia corcholata preferida de Palacio Nacional salió a confirmar la versión: “(en) la reapertura, cuando entramos al vagón, entró mucha gente que venía como pasajeros, no fue que se preparó el vagón especial para que entrara la jefa de Gobierno con su gabinete. Entonces lo que ocurrió ahí fue algo espontáneo”. Ay, ajá...

Queja ante el INE por encerrona en Segob

Las consecuencias de la reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en Palacio de Cobián, con políticos morenistas para abordar los procesos electorales, ya fueron más allá de las meras críticas. El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, presentó una queja contra el funcionario por la violación al artículo 134 constitucional, por la utilización indebida de recursos públicos, pues de manera “flagrante” utilizó las instalaciones de la dependencia como oficinas de Morena. Y es que, hay que decirlo, ni en el gobierno federal, ni en los estatales, ni mucho menos la dirigencia del partido, tienen el más mínimo escrúpulo de su actuar contrario a la ley.

La secretaria ‘florero’

Vaya papel lamentable en el que la 4T deja a Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, al no ser ella la que dé la cara y responda a la UNAM por el caso Yasmín Esquivel. La secretaria ni siquiera fue requerida en la conferencia del Presidente, en la que se explicaron los motivos para no poder invalidar el título de la ministra. Mal, sobre todo de un gobierno que presume tener paridad de género. Ya hasta la noche la SEP difundió el escrito dirigido al rector Enrique Graue, firmado por la secretaria.

El jaleo en el Edomex

Nos dicen que estaban en plena reunión estratégica en Morena cuando los alfiles de Delfina Gómez se enteraron de que la próxima precandidata de la alianza Va por México en el Edomex, Alejandra del Moral, reiteraba, aclaratoriamente vía oficio, que su licencia era con carácter de temporal ante la legislatura mexiquense. Eso sólo puede tener una lectura, desde su perspectiva, que Alejandra del Moral, una vez derrotada, estaría preparando su regreso sin interpretaciones burocráticas a su labor como diputada local. Y es que nos recuerdan que Del Moral ya había solicitado licencia el 10 de febrero de 2022, por lo que no había necesidad de esa aclaración. Aplica la máxima que se le atribuye a Napoleón: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.

La UNAM ante la ‘papa caliente’

Ahora que la SEP le regresó la bolita a la UNAM, ésta no se puede quedar sin hacer nada. Sentaría un mal precedente decir que toda persona que haya copiado en su paso por la universidad puede quedar impune. Expertos nos señalan que maneras de retirarle el título a Yasmín Esquivel hay, lo que hace falta es que la Máxima Casa de Estudios las aplique. Sin embargo, no fijó postura después de haber recibido la ‘papa caliente’ en la mañanera de ayer. En todo caso, la ministra no tiene prisa. Total, ella sigue despachando en Pino Suárez 2, sin mayor preocupación.

Libre, uno de los detenidos por el caso La Polar

Para la fiscalía capitalina fue espectacular la detención de empleados de La Polar, a quienes se implicó en el asesinato a golpes de un parroquiano por reclamar un cobro excesivo en su cuenta. Al conocerse el caso salieron a relucir versiones sobre el poder que, según se dice, tienen los dueños de la cantina en la justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy. Ayer un juez ordenó la libertad de Ramón Ignacio N, uno de los tres detenidos, ya que dijo, el caso venía tan flojo y ni con alfileres se podía sostener la acusación contra el imputado por el delito de homicidio calificado. Esperemos que no sea “plan con maña” para aparentar una justicia inexistente.