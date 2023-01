Claudio, contra el ‘agandalle’ partidista

Claudio X. González Guajardo, impulsor de la plataforma política Unid@s, si bien celebró el anuncio de Va por México de que irán juntos para las elecciones federales de 2024, urgió a los partidos a que esas candidaturas no sean producto de “arreglos cupulares”. Según el empresario, némesis del Presidente, esas candidaturas deben ser legitimadas de la manera más amplia posible, porque sólo así tendrán la competitividad necesaria para ganar. Por ello, anunció que, a fin de evitar el ‘agandalle’ partidista, las organizaciones de la sociedad civil desarrollarán propuestas de método de selección que habrán de presentar en las próximas semanas.

Oportunismo en tiempos de corcholatas

Mal quedó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con su anuncio de la Guardia Nacional en el Metro. Además de las críticas por querer resolver con agentes de seguridad un problema técnico, se le cuestionó en las redes sociales el oportunismo de hacerlo en la mañanera, con la fuente presidencial, pese a que cuando los reporteros le hacen preguntas al acudir a Palacio Nacional siempre elude los cuestionamientos con “yo respeto a mi fuente”. ¿Habrá querido opacar la presentación de Marcelo Ebrard de los resultados de la Cumbre de Líderes de América del Norte?

Recibir ‘cebollazos’

Por cierto, pese a que en la conferencia Sheinbaum se llevó dos espaldarazos del Presidente, el canciller Ebrard se mantuvo ecuánime durante dichas expresiones. Al haber también menciones de reconocimiento para él, sólo se limitó a levantar la mirada y juguetear con su pluma, mientras que Sheinbaum no podía evitar soltar una ligera sonrisa cuando las flores venían directo hacia ella.

‘La paranoia del sabotaje’

“El Metro de la CDMX va a tener más elementos de la GN que el estado de Sonora, que arde en violencia”, reclamó la senadora panista Lilly Téllez después de que se anunciara que 6 mil elementos de esta fuerza de seguridad cuidarán los vagones de la capital. “(Todo) para satisfacer la paranoia del sabotaje”, concluyó la legisladora y suspirante presidencial. Pues claro, si Morena tiene la patente de los complós en México.

Plantón diplomático

Con la novedad de que en la 34ª Reunión de Embajadores y Cónsules, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, reprochó a los diplomáticos mexicanos que la sala estaba “semivacía”, y consideró que deberían de “aprovechar más a los legisladores”, ya que de acuerdo con la Constitución, son nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Es decir, de poco sirvió que el canciller Ebrard haya incluido ahora a los senadores en esta reunión que se realiza cada año. No obstante, Monreal se propuso hacer más dinámica la cita del próximo año, aunque, bromeó, quizá no estarán ni Ebrard, ni él mismo, aunque por distintas razones.

El titubeo de la universidad

Riesgoso mensaje manda la UNAM al no querer resolver el plagio de Yasmín Esquivel por completo. A pesar de reconocer que la ministra sí copió su tesis, asegura que no puede hacer nada al respecto. Es casi como decirle a los alumnos que no pasa nada si copian sus trabajos, ya que una vez fuera nadie les podrá hacer nada. En un país donde uno de los reclamos más grandes es la impunidad, la Máxima Casa de Estudios no parece estar dando buenas señales.

El debido proceso…

El presidente López Obrador hizo un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que controle a jueces que quieren seguir liberando a delincuentes con argumentos nimios, de que no se integran bien las carpetas de investigación. Resaltó que en la detención de Ovidio Guzmán sus abogados ya esperaban usar argumentos como el de que las horas de detención real y del expediente no coincidían, aunque acotó que los jueces no buscaron darle libertad.